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Инстаграм-поединок: Лола Астанова выступила с американским блогером - видео

Инстаграм-поединок: Лола Астанова выступила с американским блогером - видео

Instagram
Культура
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200526/14215520/Instagram-poedinok-Lola-Astanova-vystupila-s-amerikanskim-blogerom---video.html

Артисты назвали ролик "Музыкальный поединок" и сыграли в нем саундтрек "Игры престолов". Смотрите видео!

ТАШКЕНТ, 26 мая - Sputnik. Узбекская пианистка Лола Астанова записала видео с известным американским блогером Руди Манкусо в своем Instagram.

Артисты назвали ролик "Музыкальный поединок" и сыграли в нем саундтрек "Игры престолов".

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Piano battle vol. 2 #GameofThrones 🗡🔥@rudymancuso • • • #piano #pianist #musicians #soundtrack #songs #got

Публикация от LOLA ASTANOVA (@lolaastanova)

Также музыканты сыграли в прямом эфире саундтрек к "Пиратам Карибского моря".

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Публикация от LOLA ASTANOVA (@lolaastanova)

В прошлом году Лола Астанова уже сыграла заглавную песню к самому популярному сериалу "Игра престолов". Данное видео набрало более 74 тысяч лайков. 

Узбекистанка Лола Астанова исполняет песню "Игры престолов" - видео >>

Напомним, Руди Манкусо - блогер и музыкант наиболее знаменитый своими комедийными роликам на YouTube. Он имеет более 5 миллионов подписчиков на YouTube и более 9 миллионов в Instagram.

Теги:
блогер, видеоролик, Видео, звезды, знаменитости, музыканты, музыкант, YouTube, шоу-бизнес, узбекистанка, Instagram, Instagram, Instagram, пианино



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