Инстаграм-поединок: Лола Астанова выступила с американским блогером - видео

Артисты назвали ролик "Музыкальный поединок" и сыграли в нем саундтрек "Игры престолов". Смотрите видео!

ТАШКЕНТ, 26 мая - Sputnik. Узбекская пианистка Лола Астанова записала видео с известным американским блогером Руди Манкусо в своем Instagram.

Артисты назвали ролик "Музыкальный поединок" и сыграли в нем саундтрек "Игры престолов".

Также музыканты сыграли в прямом эфире саундтрек к "Пиратам Карибского моря".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOLA ASTANOVA (@lolaastanova) 6 Май 2020 в 9:13 PDT

В прошлом году Лола Астанова уже сыграла заглавную песню к самому популярному сериалу "Игра престолов". Данное видео набрало более 74 тысяч лайков.

Узбекистанка Лола Астанова исполняет песню "Игры престолов" - видео >>

Напомним, Руди Манкусо - блогер и музыкант наиболее знаменитый своими комедийными роликам на YouTube. Он имеет более 5 миллионов подписчиков на YouTube и более 9 миллионов в Instagram.