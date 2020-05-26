Инстаграм-поединок: Лола Астанова выступила с американским блогером - видео

ТАШКЕНТ, 26 мая - Sputnik. Узбекская пианистка Лола Астанова записала видео с известным американским блогером Руди Манкусо в своем Instagram.
Артисты назвали ролик "Музыкальный поединок" и сыграли в нем саундтрек "Игры престолов".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Piano battle vol. 2 #GameofThrones 🗡🔥@rudymancuso • • • #piano #pianist #musicians #soundtrack #songs #got
Также музыканты сыграли в прямом эфире саундтрек к "Пиратам Карибского моря".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В прошлом году Лола Астанова уже сыграла заглавную песню к самому популярному сериалу "Игра престолов". Данное видео набрало более 74 тысяч лайков.
Узбекистанка Лола Астанова исполняет песню "Игры престолов" - видео >>
Напомним, Руди Манкусо - блогер и музыкант наиболее знаменитый своими комедийными роликам на YouTube. Он имеет более 5 миллионов подписчиков на YouTube и более 9 миллионов в Instagram.