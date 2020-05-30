Скончался заслуженный артист Узбекистана Хашим Арсланов

Зрители помнят его по фильмам "Пробуждение", "Любовь без слов", "На солнечной стороне улицы", "Влюблённый задира", "День истины" и другим.

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Заслуженный артист Узбекистана, мастер дубляжа Хашим Арсланов скончался 29 мая на 64-м году жизни. Об этом сообщили в Творческом союзе кинематографистов.

"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким покойного", — говорится в публикации на странице объединения в Facebook.

Хашим Арсланов родился 1 августа 1956 года в городе Чуст Наманганской области. В 1977 году окончил Ташкентский театральный институт. До 2017 года был актером Узбекского драматического театра имени Аброра Хидоятова (Узбекский молодежный театр "Ёш гвардия").

Зрители помнят Арсланова по фильмам "Пробуждение", "Любовь без слов", "На солнечной стороне улицы", "Влюбленный задира", "День истины", "Месть", "Последний звонок", "Связанные судьбы", "Медное солнце" и другим.