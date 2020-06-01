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Озодбек Назарбеков

В искусстве нет запретов: Озодбек Назарбеков о цензуре в Узбекистане

Sputnik / Ozodbek Nazarbekov
Культура
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200601/14263279/V-iskusstve-net-zapretov-Ozodbek-Nazarbekov-o-tsenzure-v-Uzbekistane.html

Назарбеков заявил, что Минкульт может помочь вернуть артистов, которые занимаются своей деятельностью за рубежом.

ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik. Министр культуры Озодбек Назарбеков высказался о цензуре в узбекском шоу-бизнесе и объяснил, как все связано с национальной культурой в интервью Kun.uz.

"Этот предел, конечно же, в национальной культуре. Например, артисты, подвергнутые цензуре, то, как они одеваются на сцене, их поведение - может быть правильным с точки зрения законодательства и демократии. Но они должны задаваться вопросом: приемлемо ли это для детей и их родителей? Конечно, мы также должны помнить, что концепция духовности имеет разное значение для всех", — рассказал он.

Также Назарбеков заявил, что Минкульт может помочь вернуть артистов, которые занимаются своей деятельностью за рубежом.

"В искусстве сейчас нет запретов. Если они обратятся в Министерство культуры, мы обязательно поможем. Кто это сделает, если не мы?" — отметил он.

Ранее Юлдуз Усманов рассказала в интервью Sputnik Узбекистан, что в стране должна работать цензура, чтобы очистить эстраду от бездарных и непрофессиональных артистов.

О жесткой позиции артистки можете прочитать здесь >>

Напомним, что для получения лицензии артистам в Узбекистане нужно выступать перед специальной комиссией эстрадного объединения без фонограммы. Таким образом эксперты "Узбекнаво" проверяют, насколько хорошо певец исполняет свои песни вживую, и затем решают судьбу артиста.

В 2018 году узбекским артистам запретили петь под фонограмму.

 

Теги:
Культура, певец, музыкальный проект, музыканты, музыкант, музыка, артист, Узбекистан, Узбекистан, шоу-бизнес



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