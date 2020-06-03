Основатель обратилась к друзьям и клиентам галереи с просьбой помочь выкупить здание и сохранить галерею в целости.

ТАШКЕНТ, 3 июн - Sputnik. Известную в Ташкенте галерею Human House хотят снести и построить гостиницу из бетона, об этом в своем Facebook рассказала основатель центра Лола Сайфи.

"Я беру здание, где мы сидим в аренде. И хозяин задумал его продать. Прямо сейчас потенциальный покупатель, культурный с виду человек, стоит под нашим окном и обсуждает как он снесет это здание и построит, что бы вы думали?, да - трехэтажную гостиницу из бетона", - написала женщина.

Сайфи также обратилась к друзьям и клиентам галереи с просьбой помочь выкупить здание и сохранить галерею в целости.

Facebook Знаменитую в Ташкенте галерею Human House хотят снести

Human House занесен в реестр культурных объектов хокимията города Ташкента и ассоциации Хунарманд, но это не помогло.

Facebook Знаменитую в Ташкенте галерею Human House хотят снести

Дом расположен в старой еврейской махалле в центре Ташкента и занесен в реестр культурных объектов хокимията Ташкента. Здесь представлены работы узбекских мастеров и ремесленников, приезжают иностранные гости, проводятся лекции и творческие встречи.

Напомним, что культурный центр Human House с давних представляет изделия от узбекских дизайнеров: одежда, обувь, аксессуары, посуда, ткани, ковры, сувениры, картины и многое другое. Также здесь проходят мастер-классы, кинопоказы, лекции и мероприятия. С Human House сотрудничают более 200 ремесленников со всей Центральной Азии, работу же галерея предоставляет более 3000 человек.