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Знаменитую в Ташкенте галерею Human House хотят снести

Знаменитую в Ташкенте галерею Human House хотят снести

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Культура
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15202
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200603/14281943/Znamenituyu-v-Tashkente-galereyu-Human-House-khotyat-snesti.html

Основатель обратилась к друзьям и клиентам галереи с просьбой помочь выкупить здание и сохранить галерею в целости.

ТАШКЕНТ, 3 июн - Sputnik. Известную в Ташкенте галерею Human House хотят снести и построить гостиницу из бетона, об этом в своем Facebook рассказала основатель центра Лола Сайфи.

"Я беру здание, где мы сидим в аренде. И хозяин задумал его продать. Прямо сейчас потенциальный покупатель, культурный с виду человек, стоит под нашим окном и обсуждает как он снесет это здание и построит, что бы вы думали?, да - трехэтажную гостиницу из бетона", - написала женщина.

Сайфи также обратилась к друзьям и клиентам галереи с просьбой помочь выкупить здание и сохранить галерею в целости.

Знаменитую в Ташкенте галерею Human House хотят снести
Facebook
Знаменитую в Ташкенте галерею Human House хотят снести

Human House занесен в реестр культурных объектов хокимията города Ташкента и ассоциации Хунарманд, но это не помогло.

Знаменитую в Ташкенте галерею Human House хотят снести
Facebook
Знаменитую в Ташкенте галерею Human House хотят снести

Дом расположен в старой еврейской махалле в центре Ташкента и занесен в реестр культурных объектов хокимията Ташкента. Здесь представлены работы узбекских мастеров и ремесленников, приезжают иностранные гости, проводятся лекции и творческие встречи.

Напомним, что культурный центр Human House с давних представляет изделия от узбекских дизайнеров: одежда, обувь, аксессуары, посуда, ткани, ковры, сувениры, картины и многое другое. Также здесь проходят мастер-классы, кинопоказы, лекции и мероприятия. С Human House сотрудничают более 200 ремесленников со всей Центральной Азии, работу же галерея предоставляет более 3000 человек.

Теги:
снос дома, скандал, Галерея, Культура, искусство, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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