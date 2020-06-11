Названа самая популярная современная российская книга

Крупнейший книжный сервис по подписке MyBook узнал, какие художественные и нон-фикшн произведения отечественных авторов, созданные после 12 июня 1992 года, пользуются наибольшей популярностью у россиян.

ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Роман Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза" возглавил рейтинг самых популярных у россиян книг, написанных после 1992 года, пишет РИА Новости со ссылкой на аналитику книжного сервиса MyBook, подготовленную специально ко Дню России.

В исследовании приняли участие произведения, которые написаны после 12 июня 1992-го. Всего было проанализировано свыше 800 тысяч профилей пользователей.

"Лидером рейтинга среди всех произведений стал дебютный роман писательницы из Казани Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза", — говорится в сообщении.

© Sputnik / Владимир Песня Писательница Гузель Яхина перед началом спектакля "Зулейха открывает глаза" Башкирского театра драмы им. М. Гафури в рамках фестиваля "Золотая Маска" на сцене Театра имени Пушкина в Москве.

Следом идут научно-популярная книга "Красная таблетка. Посмотри правде в глаза!" психолога Андрея Курпатова, мотивационный бестселлер "100 способов изменить жизнь" Ларисы Парфентьевой, последняя часть культового детективного цикла об Эрасте Фандорине "Не прощаюсь" Бориса Акунина и рассказ "Яблоки из сада Шлицбутера" Дины Рубиной.

В топ-15 самых популярных современных художественных книг отечественных авторов также вошли роман "Обитель" Захара Прилепина, сборник рассказов "Дома стоят дольше, чем люди" Виктории Токаревой, а также книга молодого современного писателя Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него", по мотивам которой в 2020 году был поставлен спектакль в "Гоголь-центре".

Увлекают читателей также произведения Александра Полярного, Максима Батырева, Елены Резановой, Татьяны Устинова и Игоря Манна.

Самым цитируемым современным отечественным автором за последний год стал Андрей Курпатов, его высказывания в среднем сохраняли в полтора раза чаще, чем мысли других писателей. Также среди самых цитируемых книг оказались "Семь шагов к стабильной самооценке" Бориса Литвака и "Никогда-нибудь" Елены Резановой.