Узбекистанцы смогут пройти онлайн-курсы от ГИТИС

Слушателям программ представят 6 программ по 3 направлениям обучения: актерское мастерство, сценическая речь и сценическое движение.

ТАШКЕНТ, 23 июн - Sputnik. ГИТИС совместно с Фондом "Русский мир" при поддержке Министерства культуры РФ запускают цикл бесплатных программ повышения квалификации для актеров, режиссеров и преподавателей творческих вузов из Узбекистана, сообщает пресс-служба.

Также в список стран вошли Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Грузия и Украина.

"Программы будут проходить в июле дистанционно на базе Центра непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров, созданного в ГИТИСе в рамках нацпроекта "Культура". Слушателям представят 6 программ по 3 направлениям обучения: актерское мастерство, сценическая речь и сценическое движение", - говорится в информации.

За месяц ГИТИС планирует обучить 300 человек.

После завершения программы каждый слушатель получит от ГИТИСа удостоверение о повышении квалификации.

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Ознакомиться с правилами зачисления и подать заявку можно на официальном сайте ГИТИСа.

Целью проведения дистанционных программ повышения квалификации ГИТИС в странах ближнего зарубежья является продвижение традиций русской театральной школы, укрепление культурных связей между театральным сообществом нашей страны и странами ближнего зарубежья.

Для творческих кадров это уникальная возможность повысить свою квалификацию и эффективно использовать время в период вынужденной приостановки деятельности учреждений культуры из-за пандемии.