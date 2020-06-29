Озодбек Назарбеков стал заслуженным артистом Туркменистана

Звание присвоено за большие заслуги в укреплении дружбы, братства и добрососедства между народами двух стран, а также за успехи в развитии песенно-музыкального искусства и профессиональное мастерство.

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о присвоении министру культуры Узбекистана Озодбеку Назарбекову почетного звания заслуженного артиста Туркменистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на туркменское телевидение.

Согласно документу, главе узбекского Минкультуры туркменское почетное звание присвоено за большие заслуги в укреплении дружбы, братства и добрососедства между народами двух стран, а также за успехи в развитии песенно-музыкального искусства и профессиональное мастерство.

Узбекский певец, народный артист Узбекистана, а с этого года еще и министр культуры страны Озодбек Назарбеков неоднократно принимал участие в концертах в Туркменистане, в присутствии Бердымухамедова.

В апреле 2017 года президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о присвоении азербайджанскому послу в России Поладу Бюльбюль оглы почетного звания народный артист Туркменистана за укрепление дружбы, братства, добрососедства между народами Туркменистана и Азербайджана, а также за талант и успехи в развитии песенно-музыкального искусства.