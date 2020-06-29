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Народный артист Узбекистана Озодбек Назарбеков

Озодбек Назарбеков стал заслуженным артистом Туркменистана

Instagram / ozodbek_official_page
Культура
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Звание присвоено за большие заслуги в укреплении дружбы, братства и добрососедства между народами двух стран, а также за успехи в развитии песенно-музыкального искусства и профессиональное мастерство.

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о присвоении министру культуры Узбекистана Озодбеку Назарбекову почетного звания заслуженного артиста Туркменистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на туркменское телевидение.

Озодбек Назарбеков
Sputnik / Ozodbek Nazarbekov
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Согласно документу, главе узбекского Минкультуры туркменское почетное звание присвоено за большие заслуги в укреплении дружбы, братства и добрососедства между народами двух стран, а также за успехи в развитии песенно-музыкального искусства и профессиональное мастерство.

Узбекский певец, народный артист Узбекистана, а с этого года еще и министр культуры страны Озодбек Назарбеков неоднократно принимал участие в концертах в Туркменистане, в присутствии Бердымухамедова.

В апреле 2017 года президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о присвоении азербайджанскому послу в России Поладу Бюльбюль оглы почетного звания народный артист Туркменистана за укрепление дружбы, братства, добрососедства между народами Туркменистана и Азербайджана, а также за талант и успехи в развитии песенно-музыкального искусства.

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Теги:
Министерство культуры Узбекистана, Звание, Культура, Узбекистан, Туркменистан, Озодбек Назарбеков



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