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Картина Барон2 создается при содействии НА Узбеккино продюсерским центром Инферно

Стало известна дата завершения съемок "Барон-2"

Sputnik / Дильшода Рахматова
Культура
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Sputnik Узбекистан
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Рустам Саъдиев пояснил, что съемки фильма уже завершаются, картина снимается в формате коопродукции.

ТАШКЕНТ, 29 июн - Sputnik. Режиссер долгожданного в Узбекистане фильма "Барон-2" назвал примерную дату завершения съемок, сообщают местные СМИ.

Рустам Саъдиев пояснил, что съемки фильма уже завершаются, картина снимается в формате коопродукции.

Режиссер подчеркнул, что съемки закончатся уже к концу 2020 года. 

Напомним, в новом фильме сыграл знаменитый турецкий актер Каан Урганджиоглу, известный по сериалу "Черная любовь". 

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Съемки велись не только в Узбекистане, но и в России, и Турции. Впервые в кинопрактике Узбекистана фильм был снят в сверхвысоком разрешении 4K, которое обеспечивает высокую четкость изображения для цифровых и домашних кинотеатров. В фильме также сыграли популярные российские актеры Андрей Смоляков, Виктор Вержбицкий и Павел Прилучный.

Премьера первой части фильма "Барон" прошла в Ташкенте в 2016 году в середине января. Главные роли в картине исполнили Улугбек Кодиров и Фархад Махмудов.

Теги:
фильмы, фильм, Культура, Узбекистан, Узбекистан, киноиндустрия, кинорежиссер, Кино



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