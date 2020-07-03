Билеты в музеи и театры можно будет купить через Единую электронную систему

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. В Узбекистане в тестовом режиме запущена Единая электронная система билетных операций (ЕЭСБО), сообщили в Фонде развития культуры и искусства при Минкульте республики.

Первыми к ней подключат Государственный академический Большой театр Узбекистана имени Алишера Навои, Узбекский национальный драматический театр, Государственный музыкальный театр имени Мукимий и Бухарский Государственный музей-заповедник.

"В течение тестового периода (продлится до конца лета 2020 года. — Прим. ред.) сотрудники этих учреждений смогут обучиться работе в системе и начать ее использование. После окончания тестового периода начнутся продажи билетов и к ЕЭСБО будут подключены все государственные театры, музеи и другие подведомственные организации Министерства культуры, реализующие билеты", — рассказали в фонде.

Основная цель внедрения системы — создание прозрачной среды в этой сфере, отмечается в релизе.

"Появление регулятора улучшит конкурентную среду, приведет к демонополизации рынка, усложнит деятельность перекупщиков и коррупционеров, а также потенциально увеличит прибыль всех заинтересованных сторон за счет синергетического эффекта. ЕЭСБО создаст значительные препятствия для спекуляции и позволит зрителю не переплачивать за билеты на наиболее популярные мероприятия", — заявили в фонде.

В ведомстве также заверили, что создание ЕЭСБО не будет ограничивать функционирование действующих платформ для онлайн-продаж билетов в кино, театр, концертные и спортивные мероприятия через интернет, как от самих поставщиков услуг, так и от сторонних сервисов (iticket.uz и myticket.uz). Право выбора удобного сервиса останется за покупателем, подчеркнули в фонде.