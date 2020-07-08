В общественном совете при НА "Узбеккино" заметили завышение расходов на съемки

ТАШКЕНТ, 8 июл – Sputnik. Состоялось первое заседание общественного совета НА "Узбеккино", в рамках которого обсудили и приняли антикоррупционный план, сообщили в пресс-службе. Предусмотрены меры по внедрению механизмов финансовой прозрачности, усилению общественного контроля за расходованием государственных средств.

В антикоррупционной программе предусмотрены меры по предотвращению фактов коррупции при составлении смет высокобюджетных фильмов и лоббирования дорогостоящих кинопроектов.

"Мы сформировали и предложили экспертную комиссию, на которую теперь возложены функции профессиональной экспертизы расходных смет кинопроектов", – отметил председатель Общественного совета Хамидулло Хасанов.

На общественном совете рассказали также о результатах проверки Главного управления государственного финансового контроля Министерства финансов в системе НА "Узбеккино" за 2017-2019 годы. Она была инициирована руководством агентства и охватила ряд крупнобюджетных кинопроектов, таких, как "Авлоний", "Барон-2", "Эльпарвар", "101-рейс" и другие.

Общественный совет принял к сведению результаты проверки, в которой приведены факты крупных нарушений в сфере кинопроизводства.

Решено, что в случае подтверждения компетентными органами озвученных в отчете фактов, дальнейшее финансирование компаний-нарушителей должно быть приостановлено и они не будут допущены к участию в государственных кинопроектах.

Рассмотрели также сметную стоимость крупнобюджетного кинопроекта "Абдулло Кодырий" (более 19 млрд сумов, реж. Умид Хамдамов). Члены Общественного совета отметили завышение сумм в определенных статьях кинопроекта, в этой связи предложено оптимизировать смету фильма.

Общественный совет также рассмотрел вопрос об этике общественного поведения кинодеятелей.

Напомним, несколько дней назад в Национальном агентстве "Узбеккино" объявили состав Общественного Совета, созданного при структуре. Известные кинематографисты и мастера жанра будут заниматься изучением и контролем расходов, связанных с кинопродукцией.

Высшие учебные заведения также будут участвовать в качестве партнеров в процессе создания фильмов об известных поэтах и писателях, чьи статуи установлены на Аллее писателей.