Блогер из России об узбекской кухне, запретном насвае и сотрудниках ДПС

Денис Алешин уже несколько месяцев в Узбекистане и не может покинуть республику из-за карантина. Несмотря на сложности, путешественник продолжает вести видеодневник и рассказывать о местной национальной кухне.

ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik, Анна Желиховская. О любимых блюдах и знакомстве с местными инспекторами ДПС россиянин поделился с корреспондентом Sputnik Узбекистан.

— Денис, расскажите о себе, из какой профессии вы пришли в блогинг?

— Родом я из города Сумгаит (Азербайджан). Когда начался Карабахский конфликт, мы с семьей переехали в Саратов, оттуда — в Подмосковье. Затем я отправился на заработки в Москву, устроился сантехником. В нашей бригаде было много выходцев из СНГ, в основном узбекистанцы. Собственно, с этого и началось мое знакомство с вашей страной и национальной узбекской кухней. Позднее я увлекся ведением блога.

— Как долго вы уже в республике? Почему решили поехать именно сюда?

— Впервые вместе с супругой мы посетили Узбекистан 8 месяцев назад. За это время уезжали и приезжали: трижды прилетали самолетом, дважды путешествовали на машине. Я люблю вкусно поесть, и не для кого не секрет, что в этой стране буквально культ еды. Здесь великое разнообразие блюд, и все их хочется отведать.

Из личного архива Дениса Алешина Денис Алешин

— Самые любимые — казан кабоб, плов, тандыр гушт!

— Как бы вы кратко охарактеризовали узбекскую кухню? Что отличает ее от многих других, которые вам приходилось дегустировать?

— Узбекская национальная кухня, пожалуй, самая калорийная в мире! В рационе очень много мяса. Еще одна особенность — обилие жареных блюд.

Из личного архива Дениса Алешина Плов

— Какой миф, связанный с Узбекистаном, развенчался, когда вы посетили страну?

— Почему-то до приезда сюда я был уверен, что все местные жители ходят в национальной одежде. Разумеется, такого мы тут не увидели. Разве что на настоящей узбекской свадьбе, когда жених, например, надевает расшитые золотом чапан и чалму. Кроме того, одежда женщин в зависимости от региона значительно меняется.

— Появились ли у вас здесь друзья?

— Мы успели изъездить всю страну, побывать в каждом регионе и, конечно, везде знакомимся с новыми людьми. Со многими из них подружились. Можно сказать, что практически в каждом уголке Узбекистана у нас теперь есть друзья! Мы часто созваниваемся, переписываемся.

— Лично ни с кем из местных блогеров не знаком, только по YouTube-каналу. О коллаборациях никогда не задумывался.

— Как вы могли бы оценить местную блог-среду?

— На мой взгляд, этот сегмент пока еще очень слабо развит здесь. Однако ко мне часто обращаются молодые узбекские блогеры с просьбами прорекламировать их канал. Думаю, у коллег все впереди!

Из личного архива Дениса Алешина Овощи на шампуре

— У вас получается очень насыщенная и нестандартная поездка в таких сложных условиях. Расскажите о самых необычных или забавных ситуациях. Может быть было что-то экстремальное?

— Меня на трассе остановил инспектор ДПС. Признаюсь, я немного нарушил скоростной режим. Так вот, я пообещал ему, что если он меня отпустит, то в одном из своих выпусков скажу, что узбекский патруль самый лучший в мире. Спасибо этому доброму человеку, он меня все-таки отпустил.

— В одном из своих выпусков вы показали производство насвая. Насколько трудно было организовать эту съемку? Откуда такой интерес, учитывая, что насвай в республике приравнивается к легким наркотикам и его производство под запретом?

— Насвай, пожалуй, самая популярная тема у моих подписчиков. В России многие убеждены, что для лучшего усвоения в этот табак добавляют куриный помёт. Однако мы развеяли данный миф, в общем-то это и была главная цель ролика. Никакой пропаганды – чистое любопытство. Но снимать было непросто: местные не любят раскрывать секретов.

— Из Узбекистана в Россию организовывают чартеры, но вы до сих пор не воспользовались этим. Есть какие-то сложности?

— Мы в этот раз приехали на авто, поэтому не можем улететь без машины, а так возможностей было много. Домой пока не торопимся — продолжаем вкусно есть и снимать видеоролики. Надеюсь, ситуация скоро наладится.