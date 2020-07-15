Узбекистанки могут попробовать себя в киноиндустрии - условия конкурса

Принять участие в проекте могут русскоговорящие творческие девушки и женщины от 21 до 40 лет, проживающие в разных странах мира, желающие реализовать свой творческий потенциал в киноиндустрии.

ТАШКЕНТ, 15 июл - Sputnik. Сегодня стартовал кастинг на новый Международный онлайн-конкурс для начинающих и профессиональных актрис "Актриса Рунета 2020", куда приглашены для участия и узбекистанки, сообщает пресс-служба.

В составе жюри присутствует обладательница титула "Краса Вселенной 2020" тверитянка Ольга Самуйлова.

Принять участие в проекте могут русскоговорящие творческие девушки и женщины от 21 до 40 лет, проживающие в разных странах мира, желающие реализовать свой творческий потенциал в киноиндустрии.

Кастинг продлится до 15 августа 2020 года (включительно). В полуфинал попадут не более 25 участниц, которым необходимо будет записать минутную самопробу. В ней участницам конкурса необходимо раскрыть свой актерский потенциал, сыграв роль разгневанной жены, которой изменил муж. Голосование в полуфинале пройдет в социальной сети Instagram, по его результатам в финал выйдут 5 участниц, из которых уже победительницу определит жюри.

Заполнить анкету можно на сайте http://actress.leonidkhromov.art/

Победительница получит возможность сняться в короткометражном фестивальном фильме "57 минут", режиссером и продюсером которого является основатель и продюсер конкурса "Актриса Рунета 2020" Леонид Хромов, который планируется сняться в главной роли своей дебютной короткометражки. Кроме того, победительница получит возможность участия в составе жюри конкурса в следующем году.

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После съемок фильма планируется его фестивальное продвижение на международных кинофестивалях, а также цифровая дистрибуция в российских и зарубежных онлайн-кинотеатрах.