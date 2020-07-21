Скромный и преданный искусству: журналист Тухватуллина о художнике Батырове

ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Известный журналист Эльмира Тухватуллина поделилась воспоминаниями о главном художнике театра имени Алишера Навои Зубайдулло Батырове, который скончался в понедельник.

"Меня с Зубайдулло Борисовичем познакомили мои дорогие друзья — народные артисты Дильбар Гулямовна Абдурахманова и Феруддин Саттарович Сафаров. Часто они приглашали на свои премьерные спектакли, а после по традиции собирались отметить новую постановку где-нибудь в кафе. Обычно это была "Бухара" на Ц-4. Незабываемые, если образно сказать, посиделки, когда из первых уст создателей спектакля можно было услышать и узнать о закулисье постановки. В этом узком театральном кругу всегда неизменно был и Зубайдулло — скромный, вежливый, улыбчивый, внимательный, почтительный к старшим", — рассказала Эльмира Тухватуллина на своей странице в Facebook.

По ее словам, Зубайдулло Батыров "никогда не перебивал мэтров, больше слушал".

"Но когда заходила речь о сценографии, декорациях, он словно преображался — это была его стихия, где он был и творцом и властелином, — отметила журналист. — Зубайдулло был убежден, что творческое лицо любого театра во многом определяется именно художником-постановщиком и что декорации в спектакле играют большую роль. А потому охотно экспериментировал, использовал разные стили и техники в зависимости от концепции того или иного спектакля, от задумки режиссера".

Тухватуллина рассказала, что для Батырова была очень важна "зрелищность представления, погруженность зрителя в атмосферу". Наверное, поэтому, предположила журналист, он "внутренне противился сценическому минимализму, хотя и допускал, что этот эффектный стиль имеет место быть в современных трактовках".

"Но, простите, говорил он, разве можно представить "Кармен" или "Аиду", оформленные пустой сценой? Поэтому стремился метафорично подчинить сценическое пространство эпохе, духу и характеру актеров, всех персонажей постановки. Он мастерски "оживлял" дерево, железные конструкции, ткани, драпировки, гипсокартон, предметы мебели сначала в эскизах, затем на самой сцене", — рассказала Эльмира Тухватуллина.

"Многое вспоминается... И как коллеги и друзья радостно поздравляли с получением звания; и его взволнованность на открытии персональной выставки картин в Академии художеств; и гордость от участия в международной биеннале в Ташкенте, и смущение от шквала теплых слов после премьеры "Аиды"... — написала журналист. — Это был светлый человек, одухотворенный, преданный театру и искусству. Он создавал декорации, он писал картины. Он оставил о себе добрую память".

"Горько говорить о Зубайдулло в прошедшем времени. Горько, что он ушел так рано. Горько, что не успел осуществить все свои планы и мечты. Горько, что мы теряем таланты в расцвете сил, — написала журналист. — Это большая утрата и для театра Навои, и для нашей культуры в целом".

В завершение она выразила соболезнования коллективу театра, родным и близким Зубайдулло Батырова.

"Будем помнить..." — написала Тухватуллина.

Краткая биография Зубайдулло Батырова

Зубайдулло Борисович Батыров родился в 1963 году в Карши. В 1986-м окончил Республиканское художественное училище имени Бенькова, в 1995 году — Институт искусств имени Маннона Уйгура, отделение "Театральной декорации" под руководством Георгия Брима.

В 1997-2005 гг. работал художником-постановщиком праздничных представлений, посвященных Дню независимости Узбекистана. В 1997-м выступил главным художником праздника, посвященного 2500-летию Хивы.

В 2008 году получил звание заслуженного художника ассоциации художников "Искусство народов мира", в 2010-м стал заслуженным работником культуры Узбекистана.

В ГАБТе имени Алишера Навои Батыров работал с 1994 года.

Многие его произведения находятся в частных коллекциях США, России, Италии, Японии и других стран.