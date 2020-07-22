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В HBO приступили к работе над приквелом "Игра престолов"

© Foto : HBO 2019
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200722/14601237/V-HBO-pristupili-k-rabote-nad-prikvelom-Igra-prestolov.html

Новый сериал будет состоять из десяти эпизодов, а премьера состоится не раньше 2022 года, сообщают источники.

ТАШКЕНТ, 22 июл - Sputnik. В HBO приступили к работе над приквелом "Игра престолов", сериалом "Дом дракона" о династии Таргариенов, сообщает Insider.

"Сейчас шоураннеры проводят кастинг на ключевые роли: подбирают актеров, которые сыграют короля Визериса I (пятый король Семи Королевств из Таргариенов), принцессу Рейниру (дочь Визериса I, самопровозглашенная королева Вестероса), королеву Алисенту Хайтауэр (вторая жена Визериса и мачеха Рейниры) и Эйгона II (младший сводный брат Рейниры)", - говорится в информации.

Подробности сюжетной линии пока держатся в секрете. При этом известно, что сериал будет состоять из десяти эпизодов, а премьера состоится не раньше 2022 года.

"Дом дракона": HBO объявил о запуске приквела "Игры престолов" >>

Пилотный эпизод создаст британский режиссер Мигель Сапочник, который до этого снял несколько серий "Игры престолов", включая "Битву бастардов" (6 сезон) и "Колокола" (8 сезон). Они считаются одними из самых зрелищных в шоу.

 

Теги:
сериал, киноиндустрия, кинорежиссер, Кино, Культура



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