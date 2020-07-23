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Зрительный зал в ташкентском Доме кино.

Об истории узбекского кинематографа выпустят книгу

© Sputnik / В. Ковреин
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200723/14613426/Ob-istorii-uzbekskogo-kinematografa-vypustyat-knigu.html

Книга охватит всю историю узбекского кинематографа, которая насчитывает уже более 100 лет. Подробности - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. Об истории узбекского кинематографа выпустят книгу, сообщает Узбеккино.

Автором книги-альбома многотомной серии выступит киновед Нигора Каримова. Книга охватит всю историю узбекского кинематографа, которая насчитывает уже более 100 лет: процесс становления кино, истории кинематографистов и актеров, множество иллюстраций.

"В книге рассказ о кино будет преподнесен через призму истории, культуры, социальной жизни в Узбекистане с того момента, как начали осуществляться первые эксперименты в кинематографе. Ведь, к примеру, работа актрисы в 20-х годах прошлого столетия, когда девушке было запрещено открывать лицо, была настоящим подвигом", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в издание войдут ключевые моменты развития киноотрасли Узбекистана уже на современном этапе. Будет рассказано о реформах в кино, современных методах съемки и многом другом. Эта тема, по задумке автора, не ограничится одним альбомом. 

Теги:
Национальное агентство "Узбеккино", узбеккино, киноиндустрия, Кино, Культура, Узбекистан, Узбекистан



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