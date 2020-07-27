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Певец Тимати

"Мне ближе концепция Илона Маска": почему Тимати покинул Black Star

© Sputnik / Нина Зотина
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200727/14633923/Mne-blizhe-kontseptsiya-Ilona-Maska-pochemu-Timati-pokinul-Black-Star.html

Рэпер пообещал выпустить новый альбом уже к осени, а также рассказал о том, почему покинул свой же лейбл.

ТАШКЕНТ, 27 июл - Sputnik. Рэпер Тимати заявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого является. Об этом он сообщил в своем Instagram.

По его словам, лейбл превратился в группу компаний и потерял камерный шарм. 

"Ребята хотят быть "гуглом", "верджином", "амазоном", а мне скорее ближе концепция Илона Маска", - написал артист.

Также он заявил, что сохранит свою учредительские доли и права в проектах "Блэк Стар Бургер", "Блэк Стар Картинг" и "Блэк Стар Карвош". Компании "13 Барбершоп и Тату", "13 Бьюти" и "Блэк Стар Фитнес" переходят в его ведомость.

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Понедельник 27/07/2020📌

Публикация от 13 (@timatiofficial)

"Жизнь непредсказуема, и никто не знает, сколько у нас времени, поэтому хочется успеть побольше! Уже потратив 15 активных лет на создание одной империи, я точно вижу, чего хочу дальше по жизни, и как минимум знаю, как, снова начав камерно, при желании превратиться в гиганта", - заключил Тимати.

Также рэпер пообещал выпустить новый альбом уже к осени.

 

Теги:
музыкальный проект, музыканты, музыкант, музыка, рэп, певец, шоу-бизнес, Россия, Россия, Тимати



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