"Мне ближе концепция Илона Маска": почему Тимати покинул Black Star

Рэпер пообещал выпустить новый альбом уже к осени, а также рассказал о том, почему покинул свой же лейбл.

ТАШКЕНТ, 27 июл - Sputnik. Рэпер Тимати заявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого является. Об этом он сообщил в своем Instagram.

По его словам, лейбл превратился в группу компаний и потерял камерный шарм.

"Ребята хотят быть "гуглом", "верджином", "амазоном", а мне скорее ближе концепция Илона Маска", - написал артист.

Также он заявил, что сохранит свою учредительские доли и права в проектах "Блэк Стар Бургер", "Блэк Стар Картинг" и "Блэк Стар Карвош". Компании "13 Барбершоп и Тату", "13 Бьюти" и "Блэк Стар Фитнес" переходят в его ведомость.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Понедельник 27/07/2020📌 Публикация от 13 (@timatiofficial) 27 Июл 2020 в 2:00 PDT

"Жизнь непредсказуема, и никто не знает, сколько у нас времени, поэтому хочется успеть побольше! Уже потратив 15 активных лет на создание одной империи, я точно вижу, чего хочу дальше по жизни, и как минимум знаю, как, снова начав камерно, при желании превратиться в гиганта", - заключил Тимати.

Также рэпер пообещал выпустить новый альбом уже к осени.