Узбеккино снимет фильм о японских военнопленных, живших в Узбекистане

Картина будет основана на реальных событиях: осенью 1945 года по приказу советского правительства тысячи пленных японских солдат были отправлены в Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 27 июл - Sputnik. Худсовет НА "Узбеккино" единогласно одобрил сценарий киноленты Акбара Бектурдиева "Аромат Сакуры", посвященной судьбам японских солдат, которые оказались в плену во время Второй мировой войны и остались в Узбекистане. Фильм планируется снять в сотрудничестве с посольством Японии.

Кинокритик Феруза Надирова отмечает, что данная тема является новой для узбекского кинематографа.

Картина будет основана на реальных событиях: осенью 1945 года по приказу советского правительства тысячи пленных японских солдат были отправлены в отдаленные районы страны, в частности, около 25 000 прибыли в Узбекистан. Они принимали активное участие в строительстве многих сооружений в Ташкенте и регионах.

К примеру, японские военнопленные приняли участие в строительстве здания Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои.

Напомним, узбекистанцы 9 мая увидели три новых фильма о войне.

Одна из картин под названием "101" была снята известным режиссером Хамидуллой Хасановым по одноименному роману узбекского писателя Анвара Иргашева и российского автора Юлии Медведовской. Лента рассказывает о подвиге 101 узбекистанца, которые в июле 1941 года в битве под Смоленском попали в плен к нацистам и спустя два месяца были перевезены в голландский концлагерь Амерсфорт.