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Пленочная кинокамера

Узбеккино снимет фильм о японских военнопленных, живших в Узбекистане

© Flickr / Brian
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200727/14634786/Uzbekkino-snimet-film-o-yaponskikh-voennoplennykh-zhivshikh-v-Uzbekistane.html

Картина будет основана на реальных событиях: осенью 1945 года по приказу советского правительства тысячи пленных японских солдат были отправлены в Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 27 июл - Sputnik. Худсовет НА "Узбеккино" единогласно одобрил сценарий киноленты Акбара Бектурдиева "Аромат Сакуры", посвященной судьбам японских солдат, которые оказались в плену во время Второй мировой войны и остались в Узбекистане. Фильм планируется снять в сотрудничестве с посольством Японии.

Кинокритик Феруза Надирова отмечает, что данная тема является новой для узбекского кинематографа. 

Картина будет основана на реальных событиях: осенью 1945 года по приказу советского правительства тысячи пленных японских солдат были отправлены в отдаленные районы страны, в частности, около 25 000 прибыли в Узбекистан. Они принимали активное участие в строительстве многих сооружений в Ташкенте и регионах. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
© Sputnik / Александр Устинов
Хамидулла Хасанов снял фильм об узбекистанцах, расстрелянных в Амерсфорте

К примеру, японские военнопленные приняли участие в строительстве здания Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои.

Напомним, узбекистанцы 9 мая увидели три новых фильма о войне. 

Одна из картин под названием "101" была снята известным режиссером Хамидуллой Хасановым по одноименному роману узбекского писателя Анвара Иргашева и российского автора Юлии Медведовской. Лента рассказывает о подвиге 101 узбекистанца, которые в июле 1941 года в битве под Смоленском попали в плен к нацистам и спустя два месяца были перевезены в голландский концлагерь Амерсфорт.

Теги:
сюжет, пленные, Узбекистан, Япония, фильм, Национальное агентство "Узбеккино"



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