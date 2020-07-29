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Эмми

Лучшие сериалы: объявлены номинанты "Эмми-2020"

© AFP 2018 / MARK RALSTON
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200729/14649280/Luchshie-serialy-obyavleny-nominanty-Emmi-2020.html

Сериалы, выпущенные стриминговым сервисом Netflix, претендуют на награду в 160 номинациях, а телефильм "Хранители" стал лидером по числу номинаций — у него их оказалось 26.

ТАШКЕНТ, 29 июл - Sputnik. В Лос-Анджелесе объявили номинантов 72-й ежегодной телевизионной премии "Эмми", говорится на официальном сайте киноакадемии.

Сериалы, выпущенные стриминговым сервисом Netflix, претендуют на награду в 160 номинациях. У конкурирующего с ним телеканала HBO — 107 номинаций.

Сериал HBO "Хранители" стал лидером по числу номинаций — у него их оказалось 26.

Проект Amazon "Удивительная миссис Мэйзел" получил 20 номинаций, в том числе в категории "Лучший комедийный сериал".

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По 18 номинаций получили "Озарк" от Netflix и "Наследники" от HBO. Оба шоу выдвинуты и в категории "Лучший драматический сериал", претендовать на "Эмми" в которой также будут "Лучше звоните Солу", "Корона", "Рассказ служанки", "Убивая Еву", "Очень странные дела" и "Мандалорец".

Теги:
сериал, США, США, киноиндустрия, кинорежиссер, кинопремия, кинокритик, Кино



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