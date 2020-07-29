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Концерт певицы Наргиз в Ереване

"Я скорблю": Наргиз прокомментировала смерть бывшего мужа

Sputnik/ Asatur Yesayants
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200729/14652269/Ya-skorblyu-Nargiz-prokommentirovala-smert-byvshego-muzha.html

Артистка поблагодарила всех, кто выразил ей соболезнования, но отметила, что не стала бы писать о подобном в соцсетях, так как не считает чью-либо смерть поводом для пиара.

ТАШКЕНТ, 29 июл - Sputnik. Наргиз Закирова написала в Instagram о смерти своего первого мужа, известного композитора Руслана Шарипова.

Ему было 54 года.

"Сегодня ушел из жизни мой первый муж — Руслан. Мне безумно больно осознавать это. Я скорблю. Благодарю всех за отметки в постах с принесенными вами соболезнованиями", - говорится в сообщении.

Наргиз отметила, что не стала бы писать о подобном в соцсетях, так как не считает чью-либо смерть поводом для пиара.

Также она попросила журналистов не тревожить ее и ее близких насчет комментариев, так как за сутки представители прессы уже оборвали телефон ее матери, находящейся в Нью-Йорке.

"Понимаю, что нынче большинство известностей с превеликим удовольствием свершили бы на этом круготелевизонное путешествие по каналам, с сериями и сюжетами длиною в вечность. Я же в их число не вхожу. Моя личная жизнь не продается и не покупается! И конечно же есть у меня много сокровенных ценностей, знать о которых вам совсем не обязательно. Благодарю за понимание", — заключила артистка.

Ушел из жизни узбекский певец и композитор Руслан Шарипов >>

Напомним, что стало причиной смерти артиста — пока официально не сообщается. По некоторой информации, Шарипов скончался днем после инсульта.

Теги:
узбекистанка, смерть, муж, Наргиз Закирова



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