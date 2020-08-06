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Кадр из фильма Селкинчек режиссера Актан Арым Кубат (Кыргызстан)

Узбекистанцы посмотрят классические и современные фильмы режиссеров из ЦА

Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры Республики Узбекистан
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200806/14721213/Uzbekistantsy-posmotryat-klassicheskie-i-sovremennye-filmy-rezhisserov-iz-TsA.html

В этом сезоне программа кинопоказов расширилась и включила в себя современную классику центральноазиатского кинематографа. Будут представлены ленты современных кинематографистов из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Центр современного искусства в Ташкенте совместно с фондом Kino Klassika запустил онлайн-программу TASHKENT FILM ENCOUNTERS, посвященную классическому кинематографу Центральной Азии.

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Фонд Kino Klassika продолжая давнюю традицию, вновь демонстрирует классические фильмы советской, российской и кавказской киношкол. В этом сезоне программа кинопоказов расширилась и включила в себя современную классику центральноазиатского кинематографа. Будут представлены ленты современных кинематографистов из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Свободный доступ к фильмам будет открыт каждый вторник с 21 июля по 18 августа на сайте https://www.kinoklassikafoundation.org/. 

Для справки: TASHKENT FILM ENCOUNTERS — проект CCA Tashkent, организованный при поддержке Фонда развития культуры и искусства при Министерстве культуры Республики Узбекистан и НА "Узбеккино", посвященный современному кинематографу Центральной Азии.

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В апреле 2020 года мы сообщали о том, что Центр современного искусства в Ташкенте со своей программой Tashkent Film Encounters перешел на работу в онлайн режиме.

С 17 по 24 апреля был организован первый показ – зрители смогли посмотреть кинокартину "Воиз" ("Оратор") Юсупа Разыкова, а также на сайте Центра современного искусства в Ташкенте было опубликовано интервью с режиссером ленты о его творчестве.

Теги:
Центральная Азия, онлайн, Министерство культуры Узбекистана, фестиваль, Кино



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