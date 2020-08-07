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Журналисты на пресс-конференции

В Ташкенте запланировали провести фестиваль документального тюркского кино

Фотохост-агентство
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200807/14724657/V-Tashkente-zaplanirovali-provesti-festival-dokumentalnogo-tyurkskogo-kino.html

Кинофорум призван поддержать режиссеров-документалистов, поспособствовать развитию и расширению документального кинопроизводства.

ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Фестиваль документального кино тюркского мира планируют провести 22-24 октября 2020 года в Ташкенте, сообщает пресс-служба "Узбеккино". В числе организаторов - Федерация журналистов тюркского мира совместно и фонд культуры, искусства и кино тюркского мира.

Кинокамера
Unsplash / Jakob Owens
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Фестиваль объединит кинематографистов со всего тюркского мира для встреч, обмена идеями и взглядами. Участие в кинофоруме примут авторы из Узбекистана, Турции, Азербайджана, Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Турецкой Республики Северного Кипра, Автономных Тюркских республик, Македонии, Косово, Венгрии.

В Совет фестиваля вошел генеральный директор Национального агентства "Узбеккино" Фирдавс Абдухаликов, а в жюри - кинорежиссер Рашид Маликов.

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Фестиваль призван поддержать режиссеров-документалистов, поспособствовать развитию и расширению документального кинопроизводства.

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Узбекский фильм взял главный приз на международном кинофестивале

Напомним, зарубежные кинодеятели выразили готовность помочь в возрождении и возвращении Ташкентского кинофестиваля на международную орбиту, сравнив эту инициативу с восстановлением разрушенного моста, который свяжет целые поколения.

Данный вопрос был в числе приоритетных на встрече представителей киноиндустрии Узбекистана и их зарубежных коллег в рамках Берлинского международного кинофестиваля.

Теги:
Кино, фестиваль, Ташкент, Национальное агентство "Узбеккино", Культура



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