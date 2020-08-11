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Koktebel Jazz Party: радиоведущие и музыканты раскроют секреты фестиваля

© Sputnik / Eugene Odinokov
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200811/14752909/Koktebel-Jazz-Party-radioveduschie-i-muzykanty-raskroyut-sekrety-festivalya.html

Мероприятие пройдет в Крыму 21-23 августа, его вновь посетят именитые музыканты. Оргкомитет соблюдет все необходимые санитарные требования Роспотребнадзора для обеспечения безопасности участников фестиваля и его зрителей.

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party и его партнер радио Jazz запустили серию совместных еженедельных программ. 

С 11 августа узнать обо всем, что связано с фестивалем и местом его проведения — крымским поселком Коктебель, можно в эфире радио Jazz, на его сайте и в мобильном приложении.

Дикторы расскажут о программе мероприятия и музыкантах, которые его посетят, значении слова "Коктебель" в переводе с тюркского, а также — как лучше подготовиться к посещению фестиваля и распланировать свой маршрут в поселок.

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Одним из первых гостей программы "Журнал фестиваля Koktebel Jazz Party" станет известный российский саксофонист, композитор и аранжировщик Сергей Головня. Уже 13 августа он расскажет, какие сюрпризы ждут публику в день открытия.

Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем Koktebel Jazz Party в 2017 году стал президент России Владимир Путин.

Оргкомитет соблюдет все необходимые санитарные требования Роспотребнадзора для обеспечения безопасности участников фестиваля и его зрителей.

Теги:
музыка, джаз, фестиваль, Крым



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