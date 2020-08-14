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Государственный академический Большой театр Узбекистана имени Алишера Навои

ГАБТ им. Навои подключат к электронной системе билетных операций

Фонд развития культуры и искусства при Микульте Узбекистана
Культура
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https://uz.sputniknews.ru/culture/20200814/14777283/GABT-im-Navoi-podklyuchat-k-elektronnoy-sisteme-biletnykh-operatsiy.html

Электронная система выстроит оптимальную коммуникацию между организаторами культурных мероприятий, агентами и зрителями.

ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры Узбекистана начал поэтапное внедрение Единой электронной системы билетных операций (ЕЭСБО) в деятельность культурных учреждений страны, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В качестве пилотных, к системе подключат Государственный академический Большой театр Узбекистана имени Алишера Навои, Узбекский национальный драматический театр, Государственный музыкальный театр имени Мукими и Бухарский Государственный музей-заповедник.

На первом этапе тестового периода, сотрудники этих учреждений ознакомятся с особенностями работы в системе и приступят к ее использованию при реализации билетов. После успешного тестирования к электронной системе подключат все государственные театры, музеи и другие подведомственные организации Министерства культуры.

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Инициаторы проекта хотят вести мониторинг осуществляемых билетных операций в учреждениях культуры в стране, обеспечить прозрачность, качество и безопасность предоставляемых услуг и свести к минимуму спекулятивную деятельность в данной сфере.

Кроме того, запуск подобного регулятора, считают в Минкульте, улучшит конкурентную среду, приведет к демонополизации рынка.

ЕЭСБО выстроит оптимальную коммуникацию между организаторами культурных мероприятий, агентами и зрителями. Для посетителей будут созданы комфортные условия онлайн-покупки билетов и их бесконтактного использования при посещении мероприятия или культурного учреждения.

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Прорабатывается и вопрос применения технологии блокчейн. Она обеспечит прозрачность билетных операций, в том числе за счет механизмов построения защищенной цепочки данных, в которой будут фиксироваться все события, связанные с их продажей. Записи в такой цепочке невозможно модифицировать или удалить.

Запуск электронной системы не будет ограничивать работу действующих платформ для онлайн-продаж билетов на культурные мероприятия и деятельность поставщиков услуг и сторонних сервисов. Создаваемая конкурентная среда оставит право выбора удобного и подходящего сервиса за самим покупателем.

Теги:
министерство культуры, Культура, билет, Театр Алишера Навои, Театр



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