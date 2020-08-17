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Кинокамера для документальной съемки

В Узбекистане сняли фильм о жизни знаменитого кинохудожника

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200817/14789366/V-Uzbekistane-snyali-film-o-zhizni-znamenitogo-kinokhudozhnika.html

Кинохудожник был задействован в создании фильмов "Шум бола" ("Озорник") , "Хаёт мазмуни" ("Смысл жизни"), "Последняя сказка Шахерезады", "Огненные барабаны", "Петр Великий" и других. Многие картины вошли в историю узбекского кинематографа ХХ века.

ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Завершились съемки документального кино о творчестве деятеля искусства республики Бахтиёре Назарове, сообщили в пресс-службе НА "Узбеккино".

Пленочная кинокамера
© Flickr / Brian
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Ленту назвали "Художник, рисующий фильм", она подробно описывает жизнь академика, чья работа всегда оставалась за кадром. Режиссер ленты Дониёр Шокиров, автор сценария Эльмира Ахмедова, оператор Самижон Суннатиллаев, директор картины Гульнора Абдурахимова.

Фильм рассказывает о том, как герой учился в Московском государственном институте кинематографии (ВГИК), а после окончания вуза в 1971 году начал работать художником-постановщиком на киностудии "Узбекфильм".

Талант и трудолюбие превратили его в одного из выдающихся профессионалов своего дела.

Назаров участвовал в создании более пятидесяти фильмов. Эти картины принесли ему признание, он получил высокие награды на международных кинофестивалях.

Кинохудожник был задействован и в создании фильмов "Шум бола" ("Озорник") , "Хаёт мазмуни" ("Смысл жизни"), "Йигитча, сени кутамиз" ("Парень, мы тебя ждем"), "Ов" ("Охота"), "Последняя сказка Шахерезады", "Огненные барабаны", "Петр Великий". Все эти картины вошли в историю узбекского кинематографа ХХ века.

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В эти дни по заказу НА "Узбеккино" в республике проходят съемки другого документального кино - "Дни испытаний".

Лента повествует о сплоченной борьбе президента и народа в разгар распространения коронавирусной инфекции в республике, о врачах и военнослужащих.

Съемки проходят в Хорезмской, Бухарской, Самаркандской, Сырдарьинской, Андижанской областях и в Ташкенте. Режиссером фильма и автором сценария вытупил также Дониёр Шокиров, операторы - Саид Далилхон и Саид Тургутхонов.

Теги:
кинематограф, Узбекистан, художник, Национальное агентство "Узбеккино", документальный фильм



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