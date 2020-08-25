В Узбекистане продолжат работу над совместными международными кинопроектами

Национальное агентство "Узбеккино" продолжит реализовывать проекты совместной с зарубежными странами ко-продукции. Из-за пандемии коронавируса работа над ними была вынуждено приостановлена. Об этом сообщается в совместном заявлении НА "Узбеккино", Общественного и художественного советов при агентстве и Союза кинематографистов Узбекистана.

Какие проекты будут реализованы после восстановления международного авиасообщения

"Подарок пери" ("Узбеккино" совместно с российской кинокомпанией "Вега". Вклад партнёров – $850 тысяч, вклад "Узбеккино" – 1 млрд сумов);с

"Барон-2" ("Инферно". Вклад партнёров – $500 тысяч, вклад "Узбеккино" – 5 млрд 749 млн сумов);

"Город хлебный" ("Студия Стар-Т". Вклад партнёров – $3 млн, вклад "Узбеккино" – уточняется);

"Сумбул" (ГБУК "Татаркино". Вклад партнёров – $200 тысяч, вклад "Узбеккино" – 1 млрд сумов);

"Глоб" (Aquila Emas SDN BHD, Малайзия. Вклад партнеров – $150 тысяч, вклад "Узбеккино" – 300 млн сумов);

"Дорога в Рио" (бюджет 20 млрд сумов, вклад "Узбеккино" уточняется);

"Великий шелковый путь" - документальный фильм о сотрудничестве Узбекистана со странами СНГ (совместно с ГТРК "Мир", вклады уточняются);

Четыре серии документального фильма "Узбекистан. Легенды о любви-2" (совместно с компанией VIKO для телеканала "Россия-Культура" – вклады уточняются).

Кроме того, НА "Узбеккино" сняло документальный фильм "Шелковый путь"для французского телеканала Paris Premiere. Главную роль исполнил Жерар Депардье.

Также созданы и показаны на американском телеканале СNBС шесть документальных фильмов об узбекских реформах глазами известного зарубежного журналиста Райана Чилкота. Бюджет киносъемок составил $161, 2 тысяч и почти £12 тыяч из спонсорских средств).

НА "Узбеккино" планирует оказать услуги иностранным кинокомпаниям по съемкам следующих проектов:

"Мистер нокаут" (совместно с российской кинокомпанией "Кинодом", бюджет фильма – $3 млн, из них $600 тысяч планируется потратить в Узбекистане);

веб-сериал "Бобуриды" (совместно с индийской кинокомпанией Wingspan Entertainment при содействии Emmay Entertainment". Общий бюджет – $9 млн, из них $1 млн будет израсходовано в Узбекистане).

Напомним: в начале августа по заказу Министерства культуры Узбекистана в сотрудничестве с НА "Узбеккино" в Турции уже начались съемки сериала о Джалолиддине Мангуберди. На главную роль был приглашен турецкий актер Эмре Кивилджим.