Одной ролью смогла себе воздвигнуть памятник: артисты о Дильбар Икрамовой

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. Любимая всеми в Узбекистане народная артистка Дильбар Икрамова скончалась 25 августа. Она стала национальным героем после роли "Сотти" в фильме "Бунт невест".

Народный артист Узбекистана Эркин Камилов вспоминает о Дильбар Икрамовой: "У нее было большое сердце, как у наставника - Шукура Бурханова. Она не снималась в кино и не играла в театре без эмоций. Но в жизни часто была грустной. Когда я ее спрашивал, что случилось - она просто отвечала: "Эркинака, у меня много забот".

По его словам, Дильбар Икрамова была уникальной артисткой.

"Такого сердца у других актрис нет. Мы с ней уже пятьдесят лет на одной сцене. К сожалению, неожиданная смерть унесла Дильбар, она стала одной из тех актрис, кто умел за столь короткое время создавать уникальные образы в театре и кино", - заключил Камилов.

Заслуженная артистка Узбекистана Шодия Тухтаева вспомнила свою последнюю встречу с Дильбар Икромовой зимой, во время съемок сериала.

Умерла народная артистка Узбекистана Дильбар Икрамова >>

"В последнее время она была очень подавлена. У Дильбар было большое сердце и она обладала талантом. К своей работе на сцене она подходила профессионально, каждую задачу выполняла искренне. С молодежью всегда общалась с открытом сердцем, однако на дне ее сердца было много боли и мечтаний. Считаю, что смерть Дильбар Икрамовой стала большой потерей не только для артистов, которые работали плечом к плечу с ней, но и для театра и народа. Впереди еще много было дел, и в 85 лет она бы тоже могла сыграть много ролей бабушек... К сожалению, душевные муки утомили ее", - сказала актриса.

Народный артист Узбекистана Теша Муминов вместе с Дильбар Икрамовой учился в Ташкентском театрально-художественном институте (ныне Государственный институт культуры и искусств Узбекистана).

"Думаю, молодым стоит брать пример у таких артистов. Дильбар была предана театру, при этом была любящей матерью для своей семьи. Память о ней и созданные ею образы будут жить в наших сердцах всю жизнь", - сказал Муминов.

Народный артист Узбекистана Мухаммадали Абдукундузов:

"Смерть нашей любимой актрисы - народной артистки Узбекистана Дильбар Икрамовой стала большой потерей для узбекского кино и театра. Такие самоотверженные актрисы редко рождаются. Ее актерское мастерство, поведение на сцене, своеобразный голос - никого не оставлял равнодушным. К тому же, каждая роль главной героини спектакля, поставленная в театре, будто писалась специально для нее", - рассказал он.

По словам заслуженной артистки Узбекистана Рано Ярашевой, они с Дильбар вместе одевались, плакали и смеялись, а также много выступали.

"Она была чрезвычайно застенчивой и скромной женщиной. Дильбар на сцене и в жизни была совершенно разными людьми. Из-за ее искренности и дружелюбного общения, мы ласково ее называли "Диличка". Иногда за сценой она, слегка вздыхая, говорила "Я - некрасивая", на что я всегда ей отвечала, что ни у кого нет такой красоты как у нее. Одним словом, ролью "Сотти" в фильме "Бунт невест", а в театре ролью бабушки в спектакле "Чимилдик" Дильбар Икрамова стала актрисой, которая смогла воздвигнуть себе памятник", - заключила Ярашева.