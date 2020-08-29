В праздничные дни "Узбеккино" покажет лучшие национальные кинофильмы

Художественный фильм "Тенгиз" режиссера Мансура Абдухаликова будет продублирован на каракалпакский язык.

ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. В преддверии 29-летия независимости Республики Узбекистан национальное агентство "Узбеккино" покажет свыше десяти художественных, документальных и анимационных фильмов. Премьерные показы пройдут в рамках Дней кино — Cinema Days-2020.

В праздничные дни по национальным телеканалам пройдет трансляция художественных фильмов "Тенгиз", "Авлоний", многосерийных кинокартин "Кукон шамоли" и "Сабр-у садокат".

Узбекистанцы и гости республики также смогут увидеть документальные фильмы "Халк юраги", "Бастакор", "Сузук ота", "Санъатдаги санъат", "Фильм чизаётган мусаввир", "Гумбаз остидаги муъжизалар", "Орол — дардим менинг", а также мультфильмы "Автосаргузаштлар", "Самарканд нони", "Загча", "Калдиргоч билан майна", "Чархпалак-3" и "Чархпалак-4".

К тому же по мотивам полнометражного фильма "Кукон шамоли" режиссера Дильмурода Масаидова телезрителям будет доступна к просмотру пятисерийная кинолента.

Также пройдут не менее ожидаемые телевизионные премьеры — историческая драма "Авлоний" режиссера Музаффара Эркинова и документальный фильм "Халк юраги" режиссера Шохруха Расулова об истории создания Аллеи писателей в Ташкенте.

Важно отметить, что в эти дни художественный фильм "Тенгиз" режиссера Мансура Абдухаликова будет дублироваться на каракалпакский язык специально для жителей автономного региона.

Показы телевизионных премьер запланированы в период с 29 августа по 5 сентября на государственных и негосударственных телеканалах страны.