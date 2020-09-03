Узбекистан готовит экспозицию в национальном павильоне ВДНХ в Москве

В столице России также будет создана дирекция для содержания и эксплуатации национального экспоцентра на ВДНХ.

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. Узбекистан подготовит к ноябрю экспозицию на территории ВДНХ в Москве, соответствующее постановление правительства республики обнародовано в четверг.

"В двухмесячный срок осуществить необходимые организационные и финансовые меры по оснащению экспозиционного центра в павильоне №66 на территории Всероссийского выставочного центра материалами и экспонатами, рассказывающими о современной культуре и истории Республики Узбекистан", - говорится в тексте документа.

Известно, что в Москве также будет создана дирекция для содержания и эксплуатации национального экспоцентра на ВДНХ. Профильными ведомствам поручено завершить реконструкцию и оснащение павильона.

Напомним, что экспозиция - один из важных культурных проектов, запланированных узбекской стороной при поддержке РФ.

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Ранее было заявлено, что экспозицию также намерен посетить глава республики Шавкат Мирзиёев.