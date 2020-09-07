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Съемочная группа режиссера Артема Михалкова приехала в Узбекистан

© Flickr / Lars Plougmann
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200907/14922704/Semochnaya-gruppa-rezhissera-Artema-Mikhalkova-priekhala-v-Uzbekistan.html

В составе съемочной группы прилетели: оператор-постановщик, художник-постановщик, второй режиссер, директор картины и гафер.  

ТАШКЕНТ, 7 сен - Sputnik. Съемочная группа российского режиссера Артема Михалкова по фильму "Мистер Нокаут" прилетела в Узбекистан на выбор натуры для съемок, сообщают в "Узбеккино".

"Мистер Нокаут"- это биографическая драма, рассказывающая о жизни знаменитого советского боксера Валерия Попенченко, победителя Олимпийских игр 1964 года в Токио, двукратного чемпиона Европы, шестикратного чемпиона СССР и единственного советского боксера-обладателя кубка Вэла Баркера.

Юность будущего олимпийского чемпиона прошла в Ташкентском суворовском училище в послевоенные годы. И именно этот факт явился основополагающим для выбора локаций в Узбекистане, а именно в Ташкенте, Бухаре, Чирчике и Янгиабаде.

В составе съемочной группы прилетели: оператор-постановщик, художник-постановщик, второй режиссер, директор картины и гафер.  

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Режиссер-постановщик и продюсер фильма Артем Михалков - сын известного режиссера Никиты Михалкова, снявшийся в легендарных фильмах "9 рота", "Духлесс", "Сибирский цирюльник".  

Теги:
Культура, киноиндустрия, кинорежиссер, узбеккино, Кино, Узбекистан, Узбекистан



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