ГАБТ им. А. Навои открывает театральный сезон

В сообщении театра говорится, что зрителей рассадят в шахматном порядке, а всем людям необходимо быть в масках.

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. ГАБТ им. А. Навои открывает 91-й театральный сезон.

"Девятнадцатого и двадцатого сентября пройдут концерты "Долгожданное событие!". Зрителей ждут праздничная увертюра С. Юдакова, балетный номер из "Шопенианы", сцена Земфиры и Алеко из оперы "Алеко", дуэт Отабека и Кумуш из оперы "Кумуш", песенка Герцога из оперы "Риголетто", куплеты Ходжи Дарги из оперы "Проделки Майсары" и многое другое", - говорится в информации.

Также сообщается, что зрителей рассадят в шахматном порядке, а всем людям необходимо быть в масках.

Театр "Ильхом" в Ташкенте снова открывает свои двери >>

Напомним, вчера стало известно, что 19 сентября театр "Ильхом" возобновит свою работу. Касса театра начинает функционировать уже с 9 сентября.