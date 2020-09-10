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Государственный академический большой театр имени Алишера Навои (ГАБТ)

ГАБТ им. А. Навои открывает театральный сезон

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Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200910/14944291/GABT-im-A-Navoi-otkryvaet-teatralnyy-sezon.html

В сообщении театра говорится, что зрителей рассадят в шахматном порядке, а всем людям необходимо быть в масках.

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. ГАБТ им. А. Навои открывает 91-й театральный сезон.

"Девятнадцатого и двадцатого сентября пройдут концерты "Долгожданное событие!". Зрителей ждут праздничная увертюра С. Юдакова, балетный номер из "Шопенианы", сцена Земфиры и Алеко из оперы "Алеко", дуэт Отабека и Кумуш из оперы "Кумуш", песенка Герцога из оперы "Риголетто", куплеты Ходжи Дарги из оперы "Проделки Майсары" и многое другое", - говорится в информации.

Также сообщается, что зрителей рассадят в шахматном порядке, а всем людям необходимо быть в масках.

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Напомним, вчера стало известно, что 19 сентября театр "Ильхом" возобновит свою работу. Касса театра начинает функционировать уже с 9 сентября.

Теги:
Культура, искусство, Узбекистан, Узбекистан, Театр им. Алишера Навои, Театр Алишера Навои, Театр



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