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Министр культуры Узбекистана встретился с турецкими учеными

Министерство культуры
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200910/14946122/Ministr-kultury-Uzbekistana-vstretilsya-s-turetskimi-uchenymi.html

Мероприятие состоялось в университете Беруни, одном из самых престижных вузов Стамбула. В беседе приняли участие государственные и общественные деятели двух стран.

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Накануне министр культуры Озодбек Назарбеков встретился с группой турецких ученых во время своего визита в Турцию. Об этом сообщают в Минкультуры Узбекистана. 

Мероприятие состоялось в университете Беруни, одном из самых престижных вузов Стамбула. На совещании присутствовали президент Фонда Мармара Аккан Сувер, ректор университета Беруни Аднан Юксель, профессор Бекир Карлига, а также ряд государственных и общественных деятелей.

В рамках встречи состоялся показ турецко-узбекского документального фильма "Беруни" и презентация одноименной книги, выпущенной на турецком и английском языках. В ближайшее время издание будет переведено и на узбекский язык.

В ходе беседы ректор университета отметил, что великий энциклопедист Абу Райхан Беруни пользуется уважением на Востоке и на Западе как ученый, математик и астроном, оставивший большое наследие в области науки. В связи с чем и по сей день о нем снимаются документальные и художественные фильмы, а его научные труды углубленно изучаются студентами, профессорами и учеными.

Подписание документов
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Озодбек Назарбеков в свою очередь поблагодарил принимающую сторону за проявленное уважение и теплое дружеское отношение. Он также отметил, что Узбекистан сыграл значительную роль в развитии мира, в исламской цивилизации, в подъеме научной культуры тюркских народов. 

Напомним: специально по заказу Министерства культуры Республики Узбекистан в сотрудничестве с НА "Узбеккино" в Турции стартовали съемки сериала о Джалолиддине Мангуберди. Для этих целей на территории провинции Аксарай был создан масштабный исторический павильон. Главную роль исполняет турецкий актер Эмре Кивилджим.

Теги:
Узбекистан, Турция, Озодбек Назарбеков, министерство культуры



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