Со дня рождения Шукура Бурханова исполнилось 110 лет

Актер начал свою карьеру в индустрии кино в 1939 году, а через год он уже был удостоен звания "Заслуженного артиста Узбекистана",

ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Сегодня, 15 сентября, исполнилось 110 лет со дня рождения Шукура Бурханова, сообщают в НА "Узбеккино".

Народный артист Узбекистана, профессиональный актер театра и кино Шукур Бурханов родился 15 сентября 1910 года в Ташкенте. С 1929 по 1931 год он проходил обучение в студии при Ташкентском драматическом театре. В 1927 году окончил Московскую театральную студию.

© Sputnik / Чернов Узбекский кинорежиссер Эльер Ишмухамедов (справа), народные артисты СССР Бакен Кыдыкаева (слева) и Шукур Бурханов (в центре) перед началом съемок фильма "Встречи и расставания".

Шукур Бурханов начал свою карьеру в индустрии кино в 1939 году и стал самостоятельно снимать фильмы. В 1940 году ему было присвоено звание Заслуженного артиста Узбекистана, а в 1965 году он получил Государственную премию Узбекистана имени Хамзы. В 2001 году деятель киноискусства был награжден Орденом "За заслуги".

Роли Шукура Бурханова в кино:

1940 год - “Асаль”

1941 год - “Отважные друзья ”

1943 год – “Подарок Родины”

1945 год – “Тахир и Зухра”

1947 год – “Дорога без сна”

1953 год – “Бай и батрак”

1954 год – “Новоселье”

1955 год –“Крушение эмирата”

1956 год –“Во имя счастья”

1956 год – “Илья Муромец”

1961 год –“Птичка невеличка”

1964 год –“Звезда Улугбека”

1964 год –“Где ты, моя Зульфия?”

1964 год – “Буря над Азией”

1965 год –“Навстречу совести”

1968 год – “Возвращение командира”

1968 год – “Всадники революции”

1968 год – “Сыны отечества”

1970 год – “Гибель черного консула”

1972 год – “Фламинго, розовая птица”

1973 год – “Встречи и расставания”

1974 год – “Баллада о белогривой”

1976 год – “Далёкие близкие”

1978 год – “Рали”

1982 год – “Роща памяти”

© Sputnik / Виктор Чернов Гафур - Шукур Бурханов. Сцена из спектакля "Бай и батрак" Государственного узбекского театра (ныне - Узбекский национальный академический драматический театр имени Хамзы).

Отметим, что фильм “Птичка невеличка” ("Синчалак") с участием Шукура Бурханова получила международные награды в Средней Азии и Казахстане, а фильм “Звезда Улугбека” — удостоен международных наград в Киеве.