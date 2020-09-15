Со дня рождения Шукура Бурханова исполнилось 110 лет

ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Сегодня, 15 сентября, исполнилось 110 лет со дня рождения Шукура Бурханова, сообщают в НА "Узбеккино".
Народный артист Узбекистана, профессиональный актер театра и кино Шукур Бурханов родился 15 сентября 1910 года в Ташкенте. С 1929 по 1931 год он проходил обучение в студии при Ташкентском драматическом театре. В 1927 году окончил Московскую театральную студию.
Шукур Бурханов начал свою карьеру в индустрии кино в 1939 году и стал самостоятельно снимать фильмы. В 1940 году ему было присвоено звание Заслуженного артиста Узбекистана, а в 1965 году он получил Государственную премию Узбекистана имени Хамзы. В 2001 году деятель киноискусства был награжден Орденом "За заслуги".
Роли Шукура Бурханова в кино:
- 1940 год - “Асаль”
- 1941 год - “Отважные друзья ”
- 1943 год – “Подарок Родины”
- 1945 год – “Тахир и Зухра”
- 1947 год – “Дорога без сна”
- 1953 год – “Бай и батрак”
- 1954 год – “Новоселье”
- 1955 год –“Крушение эмирата”
- 1956 год –“Во имя счастья”
- 1956 год – “Илья Муромец”
- 1961 год –“Птичка невеличка”
- 1964 год –“Звезда Улугбека”
- 1964 год –“Где ты, моя Зульфия?”
- 1964 год – “Буря над Азией”
- 1965 год –“Навстречу совести”
- 1968 год – “Возвращение командира”
- 1968 год – “Всадники революции”
- 1968 год – “Сыны отечества”
- 1970 год – “Гибель черного консула”
- 1972 год – “Фламинго, розовая птица”
- 1973 год – “Встречи и расставания”
- 1974 год – “Баллада о белогривой”
- 1976 год – “Далёкие близкие”
- 1978 год – “Рали”
- 1982 год – “Роща памяти”
Отметим, что фильм “Птичка невеличка” ("Синчалак") с участием Шукура Бурханова получила международные награды в Средней Азии и Казахстане, а фильм “Звезда Улугбека” — удостоен международных наград в Киеве.