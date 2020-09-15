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Кадр из художественного фильма режиссера Латифа Файзиева Звезда Улугбека. Артист Шукур Бурханов в главной роли ученого Улугбека. Узбекфильм, 1964 год. Репродукция.

Со дня рождения Шукура Бурханова исполнилось 110 лет

© Sputnik / РИА Новости
Культура
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Актер начал свою карьеру в индустрии кино в 1939 году, а через год он уже был удостоен звания "Заслуженного артиста Узбекистана",

ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Сегодня, 15 сентября, исполнилось 110 лет со дня рождения Шукура Бурханова, сообщают в НА "Узбеккино".

Народный артист Узбекистана, профессиональный актер театра и кино Шукур Бурханов родился 15 сентября 1910 года в Ташкенте. С 1929 по 1931 год он проходил обучение в студии при Ташкентском драматическом театре. В 1927 году окончил Московскую театральную студию.

Узбекский кинорежиссер Эльер Ишмухамедов (справа), народные артисты СССР Бакен Кыдыкаева (слева) и Шукур Бурханов (в центре) перед началом съемок фильма Встречи и расставания.
© Sputnik / Чернов
Узбекский кинорежиссер Эльер Ишмухамедов (справа), народные артисты СССР Бакен Кыдыкаева (слева) и Шукур Бурханов (в центре) перед началом съемок фильма "Встречи и расставания".

Шукур Бурханов начал свою карьеру в индустрии кино в 1939 году и стал самостоятельно снимать фильмы. В 1940 году ему было присвоено звание Заслуженного артиста Узбекистана, а в 1965 году он получил Государственную премию Узбекистана имени Хамзы. В 2001 году деятель киноискусства был награжден Орденом "За заслуги".

Роли Шукура Бурханова в кино:

  • 1940 год - “Асаль”
  • 1941 год - “Отважные друзья ”
  • 1943 год – “Подарок Родины”
  • 1945 год – “Тахир и Зухра”
  • 1947 год – “Дорога без сна”
  • 1953 год – “Бай и батрак”
  • 1954 год – “Новоселье”
  • 1955 год –“Крушение эмирата”
  • 1956 год –“Во имя счастья”
  • 1956 год – “Илья Муромец”
  • 1961 год –“Птичка невеличка”
  • 1964 год –“Звезда Улугбека”
  • 1964 год –“Где ты, моя Зульфия?”
  • 1964 год – “Буря над Азией”
  • 1965 год –“Навстречу совести”
  • 1968 год – “Возвращение командира”
  • 1968 год – “Всадники революции”
  • 1968 год – “Сыны отечества”
  • 1970 год – “Гибель черного консула”
  • 1972 год – “Фламинго, розовая птица”
  • 1973 год – “Встречи и расставания”
  • 1974 год – “Баллада о белогривой”
  • 1976 год – “Далёкие близкие”
  • 1978 год – “Рали”
  • 1982 год – “Роща памяти”
Гафур - Шукур Бурханов. Сцена из спектакля Бай и батрак Государственного узбекского театра (ныне - Узбекский национальный академический драматический театр имени Хамзы).
© Sputnik / Виктор Чернов
Гафур - Шукур Бурханов. Сцена из спектакля "Бай и батрак" Государственного узбекского театра (ныне - Узбекский национальный академический драматический театр имени Хамзы).

Отметим, что фильм “Птичка невеличка” ("Синчалак") с участием Шукура Бурханова получила международные награды в Средней Азии и Казахстане, а фильм “Звезда Улугбека” — удостоен международных наград в Киеве.

Теги:
Узбекистан, артист, Юбилей, актер



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