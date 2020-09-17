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Национальные узбекские танцы

В душе моей Узбекистан: в Хабаровском крае проходят Дни узбекской культуры

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200917/15000457/V-dushe-moey-Uzbekistan-v-Khabarovskom-krae-prokhodyat-Dni-uzbekskoy-kultury.html

Главным событием проекта станет телевизионная программа "В душе моей Узбекистан", премьера которой состоится 18 сентября на местном телеканале.

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Ежегодный проект "Дни узбекской культуры", посвященный национальным традициям и прикладным видам искусства узбекского народа стартует в Хабаровском крае.

Об этом сообщается на сайте Главного управления внутренней политики Правительства Хабаровского края, реализуется по инициативе Хабаровской краевой общественной организации "Ассамблея народов Хабаровского края" и Дальневосточной государственной научной библиотеки.

На официальном сайте библиотеки участников проекта ждут:

  • виртуальная выставка "Литературное наследие Узбекистана", на которой представлено всё многообразие узбекской прозы и поэзии от древних эпических произведений, поэзии XIV – начала XX века до советской поэзии и наиболее ярких представителей современной узбекской литературы;
  • онлайн-викторина "Удивительный Узбекистан", которая позволит узнать, насколько хорошо вы знакомы с историей и культурой Узбекистана. Проверьте себя!
Главным событием проекта станет телевизионная программа "В душе моей Узбекистан", премьера которой состоится 18 сентября в 20.00 на телеканале "6ТВ", а также на официальном сайте Дальневосточной государственной научной библиотеки.

Напомним, год назад в Москве прошла Неделя узбекских фильмов. Программа включала в себя показ 14 фильмов. Зрители могли увидеть художественный фильм "Горячая лепешка" кинорежиссера Умида Хамдамова, который завоевал главную награду 28-го фестиваля "Киношок".

Теги:
Хабаровск, Узбекская культура, Культура, сотрудничество, Узбекистан, Россия



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