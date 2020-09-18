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Писатель Уинстон Грум

Умер автор книги "Форрест Гамп"

Facebook / MayorKarinWilson
Культура
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Уинстон Грум написал роман "Форрест Гамп" в 1986 году. Экранизация этого произведения, снятая Робертом Земекисом, получила шесть премий "Оскар".

ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Писатель Уинстон Грум, прославившийся своим романом "Форрест Гамп", скончался в США в возрасте 77 лет. Об этом сообщила мэр американского города Фэрхоп Кэрин Уилсон.

"С огромной грустью я сообщаю о смерти нашего дорогого друга Уинстона Грума. Город Фэрхоп сегодня потерял легендарного автора", — написала Уилсон в Facebook.

Книга "Форрест Гамп", написанная в 1986 году, стала самой популярной работой автора благодаря ее экранизации с Томом Хэнксом в главной роли. Фильм был удостоен шести премий "Оскар".

Повествование в романе ведется от имени умственно отсталого юноши, который рассказывает историю своей жизни. В 1995 году Уинстон Грум написал продолжение "Форрест Гампа" — книгу "Гамп и компания", которую также планировали экранизировать, однако все попытки оказались безуспешными. Помимо серии книг о Форрест Гампе Грум также написал несколько книг в жанре нон-фикшн.

Теги:
писатель, Культура, США



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