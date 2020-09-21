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В Ташкенте стартовал кинофестиваль "Шум бола"

© AFP 2018 / MIKE EGERTON
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200921/15022640/V-Tashkente-startoval-kinofestival-Shum-bola-.html

Зрители увидят с переводом на русский и узбекский языки немецкие фильмы для детей и подростков, такие как "Идеальные друзья", "Невидимая Сью" и многое другое.

ТАШКЕНТ, 21 сен - Sputnik. В Ташкенте стартует фестиваль кино для детей и молодежи "Шум бола-2020", сообщает ИА "Дуне".

"Мероприятие пройдет на территории спорткомплекса "Хумо Арена". Это первое за время пандемии коронавируса крупное мероприятие в сфере кино", - говорится в сообщении.

Организаторами стали Национальное агентство "Узбеккино" и Гёте-институт в сотрудничестве с Международным кинофестивалем детского и подросткового кино Schlingel (Хемниц, Германия).

С 21 по 25 сентября зрители увидят с переводом на русский и узбекский языки немецкие фильмы для детей и подростков, такие как "Идеальные друзья", "Невидимая Сью", "Рокка меняет мир", "Фрици - поворотный момент в истории".

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Перед каждым сеансом вниманию зрителей будет представлен новый выпуск узбекского юмористического киножурнала, в частности короткометражки узбеских кинематографистов "Зумраша", снятые по заказу "Узбеккино".

Все посетители должны следовать строгим указаниям по безопасности в связи с распространением COVID-19. По этой причине посетители без масок на фестиваль и на просмотр кино не допускается.

Теги:
киноиндустрия, кинорежиссер, Кино, Фестиваль, фестиваль, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан, Культура, искусство



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