Фильм Александра Цоя получил гран-при фестиваля "Амурская осень"

"Амурская осень" проводится в Благовещенске с 2003 года, в конкурсной программе 18-го фестиваля 13 полнометражных картин, 12 из них — премьерные, программа короткого метра включает 24 работы, 13 из них премьеры.

ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Картина "Когда она приходит" режиссера Александра Цоя получила главный приз в конкурсе полнометражных игровых фильмов XVIII открытого фестиваля кино и театра "Амурская осень".

Цой также стал обладателем "золотого журавля" за лучшую режиссуру. Исполнитель главной роли Петр Скворцов получил диплом за лучшую мужскую роль.

Сценаристом фильма "Когда она приходит" выступил Евгений Гущин, оператором — Никита Кармен. Главную женскую роль исполнила Алевтина Тукан, также в киноленте снялись Никита Тарасов, Аглая Тарасова, Максим Виторган, Екатерина Маликова.

Продюсерский центр "ВГИК-Дебют" Александр Цой с продюсером Федором Поповым

"Амурская осень" проводится в Благовещенске с 2003 года, в конкурсной программе 18-го фестиваля 13 полнометражных картин, 12 из них — премьерные, программа короткого метра включает 24 работы, 13 из них премьеры. Благовещенский фестиваль единственный в России, где проходит конкурс антреприз, в этом году из-за COVID-19 на смотре были представлены только семь спектаклей.