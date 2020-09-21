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Александр Цой на съемочной площадке

Фильм Александра Цоя получил гран-при фестиваля "Амурская осень"

Продюсерский центр "ВГИК-Дебют"
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200921/15024331/Film-Aleksandra-Tsoya-poluchil-gran-pri-festivalya-Amurskaya-osen.html

"Амурская осень" проводится в Благовещенске с 2003 года, в конкурсной программе 18-го фестиваля 13 полнометражных картин, 12 из них — премьерные, программа короткого метра включает 24 работы, 13 из них премьеры.

ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Картина "Когда она приходит" режиссера Александра Цоя получила главный приз в конкурсе полнометражных игровых фильмов XVIII открытого фестиваля кино и театра "Амурская осень".

Режиссер, актер Александр Цой
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Цой также стал обладателем "золотого журавля" за лучшую режиссуру. Исполнитель главной роли Петр Скворцов получил диплом за лучшую мужскую роль.

Сценаристом фильма "Когда она приходит" выступил Евгений Гущин, оператором — Никита Кармен. Главную женскую роль исполнила Алевтина Тукан, также в киноленте снялись Никита Тарасов, Аглая Тарасова, Максим Виторган, Екатерина Маликова.

Александр Цой с продюсером Федором Поповым
Продюсерский центр "ВГИК-Дебют"
Александр Цой с продюсером Федором Поповым

"Амурская осень" проводится в Благовещенске с 2003 года, в конкурсной программе 18-го фестиваля 13 полнометражных картин, 12 из них — премьерные, программа короткого метра включает 24 работы, 13 из них премьеры. Благовещенский фестиваль единственный в России, где проходит конкурс антреприз, в этом году из-за COVID-19 на смотре были представлены только семь спектаклей.

Теги:
кинорежиссер, режиссер, фестиваль, фильм, Культура



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