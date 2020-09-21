Фильм Александра Цоя получил гран-при фестиваля "Амурская осень"

ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Картина "Когда она приходит" режиссера Александра Цоя получила главный приз в конкурсе полнометражных игровых фильмов XVIII открытого фестиваля кино и театра "Амурская осень".
Сценаристом фильма "Когда она приходит" выступил Евгений Гущин, оператором — Никита Кармен. Главную женскую роль исполнила Алевтина Тукан, также в киноленте снялись Никита Тарасов, Аглая Тарасова, Максим Виторган, Екатерина Маликова.
"Амурская осень" проводится в Благовещенске с 2003 года, в конкурсной программе 18-го фестиваля 13 полнометражных картин, 12 из них — премьерные, программа короткого метра включает 24 работы, 13 из них премьеры. Благовещенский фестиваль единственный в России, где проходит конкурс антреприз, в этом году из-за COVID-19 на смотре были представлены только семь спектаклей.