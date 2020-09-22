В НА "Узбеккино" новое назначение

ТАШКЕНТ, 22 сен - Sputnik. Директором ГУП "Молодежной творческо-экспериментальной студии" при НА "Узбеккино" стал Азизбек Курбанов, сообщают в пресс-службе национального киноагентства.

Пресс-служба НА "Узбеккино" Азизбек Курбанов — директор ГУП "Молодежной творческо-экспериментальной студии" НА “Узбеккино”.

Отмечается, что руководитель студии окончил Государственный институт искусств и культуры Узбекистана в 2016 году.

До своего назначения он работал на различных должностях в НА “Узбеккино”.