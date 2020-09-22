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В НА "Узбеккино" новое назначение

© Sputnik/Виктор Толочко
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200922/15030083/V-NA-Uzbekkino-novoe-naznachenie.html

Молодежную творческо-экспериментальную студию при национальном киноагентстве возглавил Азизбек Курбанов.

ТАШКЕНТ, 22 сен - Sputnik. Директором ГУП "Молодежной творческо-экспериментальной студии" при НА "Узбеккино" стал Азизбек Курбанов, сообщают в пресс-службе национального киноагентства. 

Пресс-служба НА "Узбеккино"
Азизбек Курбанов — директор ГУП "Молодежной творческо-экспериментальной студии" НА “Узбеккино”.

Отмечается, что руководитель студии окончил Государственный институт искусств и культуры Узбекистана в 2016 году.

До своего назначения он работал на различных должностях в НА “Узбеккино”.

Теги:
директор, Национальное агентство "Узбеккино", назначение



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