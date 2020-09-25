На ярмарке посетители смогут приобрести шелковые ткани из Маргилана, ювелирные изделия из Бухары, дизайнерскую одежду Ташкентских мастеров, сумки и тюбетейки из Шахрисабза.

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. В парке "Навруз" в Ташкенте пройдет арт-базар, пишет "Афиша.уз".

"На ярмарке посетители смогут приобрести шелковые ткани из Маргилана, ювелирные изделия из Бухары, дизайнерскую одежду Ташкентских мастеров, сумки и тюбетейки из Шахрисабза, сюзане и вышивку, резные шкатулки, расписную посуду, авторские ювелирные изделия и другое", - говорится в сообщении.

Время проведения ярмарки с 11:00 до 19:00, вход свободный.

Напомним, до этого галерея Human House в Ташкенте провела ярмарку мастеров Узбекистана под названием Craft Party.

В Human House пройдет "вечеринка" ремесел >>

Посетители прошли мастер-классы от мастеров по художественной лепке из глины, росписи керамических изделий, живописи, цветоделию и бисероплетению.