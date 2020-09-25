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В Ташкенте пройдет арт-базар

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200925/15050318/V-Tashkente-proydet-art-bazar.html

На ярмарке посетители смогут приобрести шелковые ткани из Маргилана, ювелирные изделия из Бухары, дизайнерскую одежду Ташкентских мастеров, сумки и тюбетейки из Шахрисабза.

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. В парке "Навруз" в Ташкенте пройдет арт-базар, пишет "Афиша.уз".

"На ярмарке посетители смогут приобрести шелковые ткани из Маргилана, ювелирные изделия из Бухары, дизайнерскую одежду Ташкентских мастеров, сумки и тюбетейки из Шахрисабза, сюзане и вышивку, резные шкатулки, расписную посуду, авторские ювелирные изделия и другое", - говорится в сообщении.

Время проведения ярмарки с 11:00 до 19:00, вход свободный.

Напомним, до этого галерея Human House в Ташкенте провела ярмарку мастеров Узбекистана под названием Craft Party.

В Human House пройдет "вечеринка" ремесел >>

Посетители прошли мастер-классы от мастеров по художественной лепке из глины, росписи керамических изделий, живописи, цветоделию и бисероплетению.

Теги:
ярмарка, базар, искусство, Культура, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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