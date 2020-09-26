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Стали известны сроки проведения выставки Made in Uzbekistan в РФ

Торгово-промышленная палата Узбекистана
Культура
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https://uz.sputniknews.ru/culture/20200926/15060518/Stali-izvestny-sroki-provedeniya-vystavki-Made-in-Uzbekistan-v-RF.html

Экспозиция национальной продукции будет организована в Самаре, Санкт-Петербурге, Казани и Москве в период с октября по декабрь.

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. В период с октября по декабрь текущего года в некоторых городах России пройдет международная выставка национальной продукции Made in Uzbekistan ("Сделано в Узбекистане"), сообщают в новостном агентстве Yuksalish-live.

Локация и сроки проведения отечественной экспозиции:

  • 26 октября-1 ноября — Самара;
  • 23-24 ноября — Санкт-Петербург;
  • 1-2 декабря — Казань;
  • 15-16 декабря — Москва.

Отметим, что обсуждение мер по активизации выставочной деятельности на территории Российской Федерации состоялось еще в начале июня в ходе видеоконференции под руководством заместителя премьер-министра Республики Узбекистан – министра инвестиций и внешней торговли Сардора Умурзакова.

Напомним: 30 мая 2019 года между правительствами России и Узбекистана было подписано Соглашение о создании в павильоне №66 на ВДНХ в Москве экспозиционного центра "Выставочно-культурный центр Республики Узбекистан" и его предоставление в аренду на 49 лет узбекской стороне.

Теги:
Узбекистан, Россия, Выставка Made in Uzbekistan



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