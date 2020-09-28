Фильм, снятый в Муйнаке, занял почетные места на международных кинофестивалях

Кинолента представляет собой взгляд человека, родившегося в Узбекистане, но никогда не жившего в этой стране, это поиск связей между древними традициями и футуристическим движением.

ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Короткометражный документальный фильм режиссера из Нью-Йорка "В ожидании моря", снятый в каракалпакском городе Муйнак, занял почетные места как "Лучший документальный фильм" и "Лучшая операторская работа" на мировых кинофестивалях Moscow Shorts International Film Festival и Long Story Shorts International Film Festival, сообщает пресс-служба Узбектуризма.

Режиссер ленты Джордж Ицхак был очарован идеей фестиваля абстрактной электронной музыки "Стихия", который впервые прошел в сентябре 2018 года в Муйнаке.

Город известен своей трагической судьбой: когда-то расположенный на южном берегу Аральского моря и известный своей рыболовной промышленностью, Муйнак сегодня находится в десятках километров от берега моря, которое продолжает сохнуть.

В августе 2019 года Ицхак отправился в Узбекистан для участия во втором фестивале "Стихия", а также для того, чтобы погрузиться в узбекскую культуру и молодую электронную сцену столицы. Созданная им документальная кинолента представляет собой взгляд человека, родившегося в Узбекистане, но никогда не жившего в этой стране, это поиск связей между древними традициями и футуристическим движением.

В дальнейшем режиссер планирует показать этот фильм в Великобритании и Германии, где есть большое сообщество творческих людей и кинематографистов, которые стремятся больше узнать о Средней Азии.

В сентябре стало известно, что власти Узбекистана будут возмещать часть затрат иностранным кинокомпаниям при производстве фильмов на территории республики.

Согласно документу, 20% расходов будут возмещены зарубежным кинокомпаниям за счет государственного бюджета страны.