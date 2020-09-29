Дворец Романовых в Ташкенте подвергнется реконструкции

К тому же будет усовершенствована музейно-библиотечная деятельности и реализованы новые культурно-гуманитарные проекты.

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В столице состоялась рабочая встреча сотрудников представительства Россотрудничества и Фонда развития культуры и искусства Узбекистана, сообщают в российском центре Ташкента.



В мероприятии приняли участие - руководитель представительства Михаил Вождаев, второй секретарь посольства РФ в Узбекистане Валерия Занина, руководство и актив Фонда развития культуры и искусства при Минкультуры республики.В ходе встречи стороны поделились опытом в создании культурно-образовательных мероприятий и договорились о сотрудничестве по вопросам реконструкции дворца Романовых в Ташкенте и тесном взаимодействии в музейно-библиотечной деятельности и других культурно-гуманитарных проектах.

Напомним: план восстановления дворца Романовых включен в программу совершенствования деятельности музеев в республике в 2020-2021 годах, утвержденную правительством страны. Согласно документу, работы по изучению особняка международными экспертами и российскими специалистами начались во втором квартале 2020 года.