21:02 29 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.07
  • EUR12003.57
  • USD10321.21
Поиск

Дворец Романовых в Ташкенте подвергнется реконструкции

Коммерсант
Культура
Получить короткую ссылку
23710
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200929/15081105/Dvorets-Romanovykh-v-Tashkente-podvergnetsya-rekonstruktsii.html

К тому же будет усовершенствована музейно-библиотечная деятельности и реализованы новые культурно-гуманитарные проекты.

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В столице состоялась рабочая встреча сотрудников представительства Россотрудничества и Фонда развития культуры и искусства Узбекистана, сообщают в российском центре Ташкента. 

Благотворительная акция РЦНК в Ташкенте Доброе сердце
Россотрудничество в Узбекистане
Акция Россотрудничества в Узбекистане: "Доброе сердце" должно быть здорово
В мероприятии приняли участие - руководитель представительства Михаил Вождаев, второй секретарь посольства РФ в Узбекистане Валерия Занина, руководство и актив Фонда развития культуры и искусства при Минкультуры республики.
В ходе встречи стороны поделились опытом в создании культурно-образовательных мероприятий и договорились о сотрудничестве по вопросам реконструкции дворца Романовых в Ташкенте и тесном взаимодействии в музейно-библиотечной деятельности и других культурно-гуманитарных проектах.

Напомним: план восстановления дворца Романовых включен в программу совершенствования деятельности музеев в республике в 2020-2021 годах, утвержденную правительством страны. Согласно документу, работы по изучению особняка международными экспертами и российскими специалистами начались во втором квартале 2020 года. 

Теги:
проект, Культура, реконструкция, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
В Гонконге возобновил свою работу Диснейленд - фотолента
Россия успешно запустила в космос ракету "Союз-2" — захватывающие кадры
Новые автозаводы Узбекистана
Какие автозаводы откроются в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться