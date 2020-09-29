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Представительство Россотрудничества и Фонд развития культуры провели рабочую встречу

© Sputnik / Михаил Климентьев
Культура
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https://uz.sputniknews.ru/culture/20200929/15081105/Predstavitelstvo-Rossotrudnichestva-i-Fond-razvitiya-kultury-proveli-rabochuyu-vstrechu.html

Стороны обсудили в том числе возможное взаимодействие по вопросам реконструкции дворца Романовых в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В столице состоялась рабочая встреча сотрудников представительства Россотрудничества и Фонда развития культуры и искусства Узбекистана, сообщают в российском центре Ташкента. 

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В мероприятии приняли участие - руководитель представительства Михаил Вождаев, второй секретарь посольства РФ в Узбекистане Валерия Занина, руководство и актив Фонда развития культуры и искусства при Минкультуры республики.

В ходе встречи стороны поделились опытом в создании культурно-образовательных мероприятий и обсудили возможное сотрудничество по вопросам реконструкции дворца Романовых в Ташкенте и тесном взаимодействии в музейно-библиотечной деятельности и других культурно-гуманитарных проектах.

Теги:
Россотрудничество, проект, Культура, Узбекистан



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