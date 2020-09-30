Узбекская актриса Азиза Екубова вышла замуж - видео

На торжественном мероприятии у актрисы были замечены представители узбекского шоу-бизнеса. Смотрите видео!

ТАШКЕНТ, 30 сен - Sputnik. Узбекская актриса Азиза Екубова во второй раз вышла замуж, об этом она сама рассказала в Instagram.

На мероприятии были замечены представители узбекского шоу-бизнеса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ИДЕТ НАБОР СПОНСОРОВ☝️ (@aziza_yoqubova) 30 Сен 2020 в 12:10 PDT

Также Екубова записала видеообращение к женщинам, у которых не сложился первый брак, и посоветовала им не терять надежду и быть терпеливее.

"Если не терять надежду, то счастье само наступит", - сказала актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ИДЕТ НАБОР СПОНСОРОВ☝️ (@aziza_yoqubova) 29 Сен 2020 в 6:27 PDT

О личности жениха пока ничего неизвестно.

Напомним, у Азизы от первого брака есть 6-летняя дочь Ясмина.



