Узбекская актриса Азиза Екубова вышла замуж - видео

ТАШКЕНТ, 30 сен - Sputnik. Узбекская актриса Азиза Екубова во второй раз вышла замуж, об этом она сама рассказала в Instagram.
На мероприятии были замечены представители узбекского шоу-бизнеса.
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Также Екубова записала видеообращение к женщинам, у которых не сложился первый брак, и посоветовала им не терять надежду и быть терпеливее.
"Если не терять надежду, то счастье само наступит", - сказала актриса.
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О личности жениха пока ничего неизвестно.
Напомним, у Азизы от первого брака есть 6-летняя дочь Ясмина.