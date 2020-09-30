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Азиза Екубова

Узбекская актриса Азиза Екубова вышла замуж - видео

Instagram/aziza_yoqubova
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200930/15084842/Uzbekskaya-aktrisa-Aziza-Ekubova-vyshla-zamuzh---video.html

На торжественном мероприятии у актрисы были замечены представители узбекского шоу-бизнеса. Смотрите видео!

ТАШКЕНТ, 30 сен - Sputnik. Узбекская актриса Азиза Екубова во второй раз вышла замуж, об этом она сама рассказала в Instagram.

На мероприятии были замечены представители узбекского шоу-бизнеса.

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Публикация от ИДЕТ НАБОР СПОНСОРОВ☝️ (@aziza_yoqubova)

Также Екубова записала видеообращение к женщинам, у которых не сложился первый брак, и посоветовала им не терять надежду и быть терпеливее.

"Если не терять надежду, то счастье само наступит", - сказала актриса.

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Публикация от ИДЕТ НАБОР СПОНСОРОВ☝️ (@aziza_yoqubova)

О личности жениха пока ничего неизвестно.

Напомним, у Азизы от первого брака есть 6-летняя дочь Ясмина.

Теги:
жених, Невеста, свадьба, шоу-бизнес, Узбекистан, Узбекистан, актриса



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