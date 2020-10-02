Фильм по сценарию корреспондента Sputnik покажут на 42-м ММКФ

Съемки картины проходили осенью 2017 года в двух городах Калужской области — Ермолино и Балабаново.

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Черная комедия с элементами научной фантастики "Москвы не бывает" по сценарию корреспондента международного информационного агентства Sputnik Льва Рыжкова будет показана на 42-м Московском международном кинофестивале, открывшемся в Москве 1 октября.

Фильм включен в фестивальную программу "Спектр" и является в ней единственной российской лентой. Всего в этой программе представлена 21 кинокартина из 17 стран.

Главный герой фильма, житель маленького провинциального городка, попадает в круговерть ужасающих событий, влюбляется в недоступную красавицу, ссорится с местными гангстерами, а в финале на несколько минут постигает шокирующие тайны бытия.

"В принципе, этот фильм можно назвать российской "Матрицей", — считает Лев Рыжков.

Говоря о самих съемках, он отмечает: "Фильм снимался без дотаций из бюджета в двух городах Калужской области — Ермолино и Балабаново. Кстати, в Балабаново, бывшем наукограде, до сих пор можно встретить гуляющих по улице академиков. Съемки проходили осенью 2017 года. Процесс чрезвычайно затянулся: то не везло с погодой, то ломалась техника. Если бы не содействие местных жителей, которые совершенно бескорыстно помогли съемочной группе завершить начатое, проект бы, наверное, не состоялся".

Из личного архива Льва Рыжкова Лев Рыжков

Сценарист "Москвы не бывает" считает, что финальная версия не особо отличается от первоначального сценария.

"Режиссер Дмитрий Федоров проникся историей, и все изменения способствовали только улучшению материала и придали ему философскую глубину", — уверен Рыжков.

Второго октября фильм будет показан в кинотеатре "Юность" на Октябрьском поле. А 3 октября показ "Москвы не бывает" состоится на главной площадке фестиваля — в кинотеатре "Октябрь" на Новом Арбате.

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