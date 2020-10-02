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Оркестровая яма

В Нукусе откроется школа оперного искусства

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20201002/15106376/V-Nukuse-otkroetsya-shkola-opernogo-iskusstva.html

Для школы-интерната будут построены дополнительные корпуса и сооружения, в том числе общежитие на 100 мест и столовая, а также новый 120-местный учебный корпус.

ТАШКЕНТ, 2 окт - Sputnik. В Нукусе откроется специализированная школа-интернат оперного искусства, сообщает ИА "Дуне".

"С 2021-2022 учебного года на базе Детской школы музыки и искусства №24 города Нукуса будет создана специализированная школа-интернат оперного искусства", - говорится в сообщении.

Для школы-интерната будут построены дополнительные корпуса и сооружения, в том числе общежитие на 100 мест и столовая, а также новый 120-местный учебный корпус.

Известно, что данное место является государственным специализированным образовательным учреждением при Министерства культуры.

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Также планируется, что в 2021-2022 учебном году будут приняты в 5-й, 6-й и 7-й классы школы-интерната, а с 2022-2023 учебного года на конкурсной основе 25 учеников - в 5-й класс.

Теги:
Культура, искусство, Опера, Нукус, Узбекистан, Узбекистан



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