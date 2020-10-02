"Москвы не бывает". По сценарию корреспондента Sputnik сняли фильм

Задумав написать сценарий детского фильма, корреспондент Sputnik Лев Рыжков так увлекся, что предложил снять "русскую "Матрицу", в которой есть любовь, гангстеры и… закрытые границы между странами.

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik, Алексей Стефанов. На 42-м Московском международном кинофестивале, открывшемся накануне в Москве, в программе "Спектр" будет показана единственная российская картина под названием "Москвы не бывает". Автор сценария фильма — корреспондент международного информационного агентства Sputnik Лев Рыжков. Остальные два десятка кинофильмов сняты в самых разных странах — от Польши до Португалии.

Все началось с "Танков"

Для Льва Рыжкова полный метр — дебют. Опыт сценарного дела у него был, но в документальном кино. Несколько лет назад он писал сценарии для съемочной группы канала RT.doc, которая работала над документальными сериалами про производство оружия.

С художественным фильмом "Москвы не бывает" все вышло случайно, причем без работы в агентстве Sputnik не обошлось. В 2015 году по редакционному заданию Лев Рыжков поехал на фестиваль стран СНГ и Балтии "Киношок" в Анапу, где и познакомился с людьми из индустрии кино.

Одна из режиссеров поинтересовалась у журналиста, не мог бы он написать им сценарий детского фильма? Вернувшись в Москву, Лев Рыжков сел писать кино для детей, а создал сценарий не просто взрослого фильма, но киноленты с закрученным криминально-мистическим сюжетом, который сам называет "русской "Матрицей".

Фото из личного архива автора Лев Рыжков

"Герой фильма — простой рабочий парень Леха, совсем не супермен. Все его попытки наладить собственную жизнь кончаются катастрофами, поэтому Леха просто плывет по течению. И вот он по глупости переходит дорогу гангстерам, влюбляется в недоступную красотку, одержимую идеей уехать из провинции в Москву. И тут оказывается, что в столицу не ведет ни одна дорога, а на хвосте — гангстеры", — пересказывает сюжетную линию автор, останавливаясь на самом интересном.

Мистика в сюжете и на съемочной площадке

Сценарист признается, что в основу картины легли два его рассказа, написанные довольно давно, но публиковавшиеся только в Интернете. Из них и получилось "нечто третье", что стало сценарием картины.

"Режиссер Дмитрий Федоров и продюсер Алексей Архипов сразу прониклись историей. Но заставили сократить, потому что изначально получилась картина на два с половиной часа. А понятно, что столько времени в зале даже на блокбастере трудно высидеть. Но стало только лучше — исчезли всякие глупости, типа флэшбеков в прошлое героев", — поясняет Лев Рыжков.

Снимать начали осенью 2017 года. Сценарист присутствовал на площадке в самом начале съемок, когда работали в крошечном подмосковном городке Ермолино. И первым делом внесли смуту в размеренную жизнь обитателей местного общежития, которые впервые увидели не только киношников, но и всю технику съемки, даже рельсы для камеры, которые установили в их доме.

"Жильцы были очень удивлены. Исполнитель главной роли Иван Федотов настолько убедительно изобразил поддатого паренька, что они решили, будто актеры в пьяных сценах на самом деле напиваются. А когда он стал выкидывать из окна сетку с камнями — что еще и хулиганят при этом. Даже возмутились, прибежали ко мне и стали жаловаться, что мы развели в их общаге алкоголизм. Пришлось объяснять и наглядно убеждать, что все под контролем, а их общагу покажут на каком-нибудь международном кинофестивале. Кто же знал, что я тогда не врал", — смеется сценарист.

Мистический сюжет ленты плавно перекочевал и в сам процесс производства. То не везло с погодой, то ломалась техника, то не записывался звук, и уже после съемок приходилось заново переозвучивать всю ленту, а это означало, что нужно искать свободные окна у актеров и вытягивать их в студию. Рыжков вспоминает, что режиссер Дмитрий Федотов все время хватался за голову и говорил, что это самые трудные съемки за годы работы в кино.

Премьера картины "Москвы не бывает" на Московском международном кинофестивале должна была состояться еще весной, но из-за пандемии COVID-19 была перенесена на осень. Но как все в этой мистической картине, количество инфицированных коронавирусом сейчас вновь стало угрожающе расти. К счастью, на этот раз все уже состоится. Второго октября фильм будет показан в кинотеатре "Юность", а третьего — на главной площадке фестиваля — в кинотеатре "Октябрь" на Новом Арбате.

"От этого фестиваля я жду прорыва к зрителю, сейчас ведь очень трудно попасть в прокат. Фильмов в России снимается очень много, но они большей частью оседают неизвестно где. Хотелось бы, чтобы наша работа не пропала", — говорит Лев Рыжков.