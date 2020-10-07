Скончался известный актер дубляжа Арсен Исмаилов

С 1982 по 2012 годы Арсен Исмаилов руководил работой кафедры по сценическому движению и фехтованию в Государственном институте искусств и культуры Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. В объединении деятелей кино Узбекистана сообщили о тяжелой утрате для отечественного кинематографа. Скончался заслуженный работник культуры, заслуженный артист Каракалпакстана, актер дубляжа, профессор, опытный наставник Арсен Файзуллаевич Исмаилов.

Известно, что с 1982 по 2012 годы он руководил работой кафедры по сценическому движению и фехтованию в Государственном институте искусств и культуры Узбекистана.

В объединении деятелей кино Узбекистана выразили соболезнования супруге артиста Дилбар Исмаиловой, которая два года назад отметила свой 80-летний юбилей на сцене Узбекского народного драматического театра, а также родным и близким артиста.