18:55 07 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.27
  • EUR12110.87
  • USD10339.68
Поиск
Арсен Исмаилов

Скончался известный актер дубляжа Арсен Исмаилов

Объединение деятелей кино
Культура
Получить короткую ссылку
111 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0a/07/15136510.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20201007/15136777/Skonchalsya-izvestnyy-akter-dublyazha-Arsen-Ismailov.html

С 1982 по 2012 годы Арсен Исмаилов руководил работой кафедры по сценическому движению и фехтованию в Государственном институте искусств и культуры Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. В объединении деятелей кино Узбекистана сообщили о тяжелой утрате для отечественного кинематографа. Скончался заслуженный работник культуры, заслуженный артист Каракалпакстана, актер дубляжа, профессор, опытный наставник Арсен Файзуллаевич Исмаилов.

Известно, что с 1982 по 2012 годы он руководил работой кафедры по сценическому движению и фехтованию в Государственном институте искусств и культуры Узбекистана.

В объединении деятелей кино Узбекистана выразили соболезнования супруге артиста Дилбар Исмаиловой, которая два года назад отметила свой 80-летний юбилей на сцене Узбекского народного драматического театра, а также родным и близким артиста.

Теги:
Кино, Узбекистан, актер, скончался



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Участники акции протеста в Бишкеке
Огонь и кровь на улицах Бишкека — фотографии с акции протеста
Испытания гиперзвуковой ракеты “Циркон” показали на видео
Минобороны РФ опубликовало кадры испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"
На что могут рассчитывать иностранные кинокомпании в Узбекистане
Сколько заплатят иностранцам за съемки кино в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться