Узбекистан и РФ обсудили гастроли театров и подготовку выставок в двух странах

Театр имени Вахтангова рассматривает возможность организации гастролей в Узбекистане со спектаклями "Евгений Онегин" и "Дядя Ваня", а Театр юного зрителя Узбекистана 16-21 ноября запланировал поездку в Иваново и Ярославль.

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Министерства культуры Узбекистана и России обсудили планы организации гастролей театров, подготовку и участие в выставках на территории двух стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Павильон Узбекистана на ВДНХ в Москве может открыться в этом году >>

Дискуссия состоялась в рамках второго заседания подкомиссии межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Узбекистана и РФ по вопросам культурного и гуманитарного сотрудничества.

По данным пресс-службы, театр имени Вахтангова рассматривает возможность организации гастролей в Узбекистане со спектаклями "Евгений Онегин" и "Дядя Ваня", а Театр юного зрителя Узбекистана 16-21 ноября запланировал поездку в Иваново и Ярославль.

Заместитель министра культуры Узбекистана Камола Акилова сообщила, что в эти дни в национальном экспозиционном центре на территории ВДНХ в Москве осуществляется подготовка выставки культуры и искусства республики. Акилова также пригласила российскую сторону для участия в международном симпозиуме "Пересечение культур Центральной Азии", запланированном в Узбекистане в 2021 году.

Замминистра культуры РФ Максим Ксензов в свою очередь отметил, что "телеканал "Культура.рф" готов транслировать документальные фильмы, концерты и театральные постановки о культурно-историческом наследии Узбекистана.

Стороны договорились развивать дальнейшее сотрудничество в духе партнерства, взаимного доверия, толерантности, и культурного обмена между Россией и Узбекистаном.

В мае 2019 года правительства РФ и Узбекистана подписали соглашение о создании в павильоне №66 на территории ВДНХ узбекистанского выставочно-культурного центра. В соответствии с документом, павильон и земельный участок предоставлены узбекской стороне в аренду на 49 лет. Сейчас здесь завершаются ремонтно-реставрационные работы.