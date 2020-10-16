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Умер узбекский писатель Мамадали Махмудов

Умер узбекский писатель Мамадали Махмудов

Пресс-служба Союза писателей Узбекистана
Культура
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Узбекский писатель, член Союза писателей и фонда "Ижод" Мамадали Махмудов работал под псевдонимом Эврил Турон.

ТАШКЕНТ, 16 окт - Sputnik. Узбекский писатель Мамадали Махмудов скончался в возрасте 79 лет, сообщает пресс-служба Союза писателей Узбекистана.

"Умер узбекский писатель, член Союза писателей и фонда "Ижод" Мамадали Махмудов, работавший под псевдонимом Эврил Турон", - говорится в информации.

Мамадали Махмудов родился 12 декабря 1940 года в Фаришском районе Джизакской области. Окончил факультет филологии Ташкентского государственного университета по направлению "журналистика". Работал в журнале "Саодат".

Автор популярных произведений "Богдонский волк" и "Бессмертные скалы". Он провел в тюрьмах Узбекистана около 17 лет, отбывал наказание в колонии "Жаслык".

Его освободили 19 апреля 2013 года.

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В ноябре 2018-го он был восстановлен в членстве Союза писателей Узбекистана.

Теги:
искусство, Культура, Узбекская литература, Литература, писатель, узбекистанец, Узбекистан, Узбекистан, смерть



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