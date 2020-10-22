Слова-мигранты: самые известные тюркские заимствования в русском языке

Двадцать первого октября в Узбекистане впервые отметили День узбекского языка — одного из самых распространенных языков тюркской группы. Сегодня на нем говорят около 50 миллионов человек. При этом многие тюркизмы перешли и в другие языки, в том числе в русский.

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Тюркские слова, которые довольно давно стали частью русского языка, до сих пор активно используются в повседневной речи. При этом немногие знают об их происхождении.

Торговля — двигатель заимствований

"Словарь тюркизмов в русском языке", составленный лингвистом Елизаветой Шиповой и изданный в 1976-м, включает около двух тысяч слов. Но не вызывает сомнений, что этим заимствования из тюркских языков не ограничиваются.

Как бы то ни было, этот словарь позволяет узнать не только о том, какие именно тюркские слова перешли в русский язык, но и о том, в каких областях развивались связи между русским и тюркскими народами.

Так, наши предки активно торговали — и это не случайно, ведь Восток всегда был местом бойким и славился своими высочайшего качества товарами: тканями, коврами, специями и многим другим.

Кстати, само слово "товар", как считают ученые, пришло в русский язык от тюрок еще в домонгольский период. Такое же происхождение имеют и такие привычные для нас понятия, как таможня, деньги, магазин, казна. И это не говоря еще о базаре.

Названия восточных украшений и драгоценных камней, которые охотно покупали европейцы, с давних пор прижились в русском языке — например, жемчуг, алмаз, бисер, бусы, яшма и так далее.

Безусловно, никуда не исчезли и кулинарные термины, которые "живут" вместе с блюдами. Все в России знают, что такое шашлык и балык, плов и лаваш. Но и это не все: даже название традиционных русских щей, по одной из версий, происходит от тюркского слова со значением "кислый".

Имеют тюркские корни и многие другие слова, связанные с бытом: обозначающие предметы и части одежды (к примеру, башмак, каблук, колпак), овощи и фрукты (баклажан, арбуз) и животных (кабан, собака, обезьяна).

Стоит также сказать, что зачастую через тюрок русские перенимали и понятия других народов — например, китайцев, от которых через тюркских купцов, имевших налаженные контакты как с Китаем, так и Россией, в наш язык перешло слово "чай".

От героев былин и сказок до ералаша и нефти

В "великом и могучем" сохранилось немало слов, которые, как кажется, имеют исконно русское происхождение, но на самом деле нет.

Так, знакомые по былинам богатыри, защищавшие Русь от набегов кочевников из южных степей, созвучны тюркским "багатур" и "батыр", а имена персонажей народных сказок Бабы-яги и Кощея также несут на себе тюркский след.

Другой пример: балалайка — это русский народный музыкальный инструмент, но свое имя он получил от татар.

До сих пор в обиходе используют немало словечек, которые на слух воспринимаются странно — балбес, белиберда или ералаш, давшее имя популярному юмористическому киножурналу. Все они тоже пришли в русский язык извне.

Кроме того, существуют и вполне современные термины, которые имеют отношение к тюркской культуре.

Ярлык, который ордынские ханы в давние времена выдавали русским князьям, теперь не только вешают на различные предметы, но по нему еще и кликают на рабочем столе компьютера.

Люди перед входом в больницу надевают бахилы — их название произошло то ли от тюркского глагола "шлепать", то ли от татарского "башмак".

Когда мы говорим о нефти, то используем греческое слово, с которым наши предки познакомились через своих соседей-тюрок.

Не стоит забывать и о тех терминах, которыми описывают реалии восточных стран: их культуру, историю и современность. Мало кто в России не знает, что такое юрта или кто такой эмир.

Русский язык на протяжении веков менялся и впитывал в себя все новые и новые понятия из языков чужеземцев. По мере упрочения контактов с тюркскими народами неизбежно увеличивалось и количество языковых заимствований — именно по этой причине в своей повседневной речи, даже не замечая этого, мы очень часто используем слова нерусского происхождения и тюркизмы в частности.